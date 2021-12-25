Spor Rıdvan Dilmen açıkladı Vedat Muriqi Türkiyeye dönebilir
FUTBOL FUTBOL

Rıdvan Dilmen açıkladı: Vedat Muriqi Türkiye'ye dönebilir

Fenerbahçe'nin İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi yeniden Süper Lig'e dönebilir. Kosovalı golcü ile konuştuğunu söyleyen futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Muriqi'in Türkiye'ye dönme gibi bir düşüncesi olduğunu ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen açıkladı: Vedat Muriqi Türkiyeye dönebilir
Vedat Muriqi bu sezon 14 maçta, 1 asist yaptı.

15 Eylül 2020 tarihinde yaklaşık 20 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalya'da istediğini bulamadı. Beklentilerin altında kalan Kosovalı oyuncunun yeniden Türkiye'ye dönmesi gündemde.

"Fenerbahçe'ye dönebilir"

TRT Spor'da Vedat Muriqi hakkında konuşan Rıdvan Dilmen, golcü oyuncunun Fenerbahçe'ye dönebileceğini söyledi. Dilmen, "Vedat Muriqi ile konuştum akşam üzeri. Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncesi var ama hiçbir kulüple görüşmemiş. Dönerse Fenerbahçe'ye dönecektir" ifadelerini kullandı.

"Hull City istiyor"

Acun Ilıcalı'nın satın almaya hazırlandığı İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin, Muriqi istediğini belirten Rıdvan Dilmen, "Bir kulüple görüşmüş, anlaşmış olsa söylemezdim. En ciddi teklifi Acun Ilıcalı yapmış, Hull City için" dedi.

  • 7 Temmuz 2019 yılında 5.6 milyon euro karşılığında Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriqi, 36 maçta sarı-lacivertli formayı giydi. Kosovalı oyuncu bu karşılaşmalarda 17 gol ve 7 asistle oynadı.

Vedat Muriqi devre arasında geri dönüyor
SPOR
Vedat Muriqi devre arasında geri dönüyor

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği golcü oyuncu İstanbul'a geldi
SPOR
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği golcü oyuncu İstanbul'a geldi

İlk yarıda gol sesi çıkmadı

İlk yarıda gol sesi çıkmadı

​Trabzonspor sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.
55 gün sonra kazandı

55 gün sonra kazandı

​Galatasaray, Antalyaspor karşısında galibiyeti hatırladı.
Türkiye sıçrıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet Türkiye'de ne olup bittiğinin farkında değil.

Bakan Koca: Vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron kaynaklı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sert iniş-çıkışlara neden olacak bir şey yoktu.

​James Webb Uzay Teleskobu'nun yolculuğu başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pitbull saldırısına uğrayan Asiye ile ilgili önemli açıklama.

​Üç kardeş hayatını kaybetmişti: Yürek yakan ayrıntılar...

2,5 ton hamsi<br>iki saatte tüketildi

2,5 ton hamsi
iki saatte tüketildi

Bi​nlerce kişi 'Hamsi Festivali'ne akın etti.

​O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.