Rıdvan Dilmen açıkladı: Vedat Muriqi Türkiye'ye dönebilir

Vedat Muriqi bu sezon 14 maçta, 1 asist yaptı.

15 Eylül 2020 tarihinde yaklaşık 20 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalya'da istediğini bulamadı. Beklentilerin altında kalan Kosovalı oyuncunun yeniden Türkiye'ye dönmesi gündemde.

"Fenerbahçe'ye dönebilir"

TRT Spor'da Vedat Muriqi hakkında konuşan Rıdvan Dilmen, golcü oyuncunun Fenerbahçe'ye dönebileceğini söyledi. Dilmen, "Vedat Muriqi ile konuştum akşam üzeri. Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncesi var ama hiçbir kulüple görüşmemiş. Dönerse Fenerbahçe'ye dönecektir" ifadelerini kullandı.

"Hull City istiyor"

Acun Ilıcalı'nın satın almaya hazırlandığı İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin, Muriqi istediğini belirten Rıdvan Dilmen, "Bir kulüple görüşmüş, anlaşmış olsa söylemezdim. En ciddi teklifi Acun Ilıcalı yapmış, Hull City için" dedi.

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7 Temmuz 2019 yılında 5.6 milyon euro karşılığında Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriqi, 36 maçta sarı-lacivertli formayı giydi. Kosovalı oyuncu bu karşılaşmalarda 17 gol ve 7 asistle oynadı.

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