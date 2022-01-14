Rıdvan Dilmen: Ben hiç böyle rezaletler ile karşılaşmadım

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş-Gaziantep maçındaki yorumları dikkat çekti.
Dilmen, ilk yarıdaki pozisyonlarda maçın hakeminin hatalı kararlar verdiğini belirtirken VAR hakeminin ise yaşananlara müdahale etmemesini eleştirdi.
Dilmen'in sözlerinden öne çıkanlar;
- -"Batshuayi'nin ayağına basılıyor. Arda Kardeşler görmeyebilir. VAR'daki hakem niye çağırmaz? Sportmenliğe aykırı, yaralayıcı ayağını kaldırıp basıyor. Batshuayi sedye ile çıkınca mı VAR'a bakıp kırmızı kart çıkaracaksınız?"
- -"2 hafta önce Pjanic'in ayağına yaralayıcı darbe. Geçen hafta yine problemler. Bugün Batshuayi'nin ayağına basılıyor. VAR neden çağırmaz? Kırmızı kart neden verilmez?"
- -"Futbol kariyerim boyunca hiç böyle rezaletler ile karşılaşmadım."