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Rıdvan Dilmen: Ben hiç böyle rezaletler ile karşılaşmadım

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Gaziantep maçının devre arasında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Dilmen, mücadelede yaşanan pozisyonlarda hakemlerin hatalı kararlar verdiğini belirtti ve 'Futbol kariyerim boyunca hiç böyle rezaletler ile karşılaşmadım' ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen: Ben hiç böyle rezaletler ile karşılaşmadım
Rıdvan Dilmen - Futbol yorumcusu

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş-Gaziantep maçındaki yorumları dikkat çekti.

Dilmen, ilk yarıdaki pozisyonlarda maçın hakeminin hatalı kararlar verdiğini belirtirken VAR hakeminin ise yaşananlara müdahale etmemesini eleştirdi.

Dilmen'in sözlerinden öne çıkanlar;

  • -"Batshuayi'nin ayağına basılıyor. Arda Kardeşler görmeyebilir. VAR'daki hakem niye çağırmaz? Sportmenliğe aykırı, yaralayıcı ayağını kaldırıp basıyor. Batshuayi sedye ile çıkınca mı VAR'a bakıp kırmızı kart çıkaracaksınız?"
  • -"2 hafta önce Pjanic'in ayağına yaralayıcı darbe. Geçen hafta yine problemler. Bugün Batshuayi'nin ayağına basılıyor. VAR neden çağırmaz? Kırmızı kart neden verilmez?"
  • -"Futbol kariyerim boyunca hiç böyle rezaletler ile karşılaşmadım."
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