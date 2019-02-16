Rıdvan Dilmen: Bence pozisyon sarı kart

Süper Lig’in 22. haftasında sahasında Konyaspor’u konuk eden Fenerbahçe ilk yarıyı 1-1’lik eşitlikle tamamladı.
Karşılaşmanın 13. dakikasında Skrtel’in, Konyasporlu Zuta’ya yaptığı faul sonrası Fırat Aydınus’un verdiği sarı kart mücadeleye damga vurdu.
Devre arası karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen pozisyonla ilgili şu ifadeleri kullandı:
- Skrtel'in pozisyonu taban havada ise ben kırmızı kart gösterirdim. Ama tekrarında gördüm... Fotoğrafa bakarsanız, kırmızı kart zannedersiniz. Bence sarı kartlık pozisyon.
Atiker Konyaspor devre arasında yaptığı paylaşım:
Skrtel ile girdiği mücadele sonrası futbolcumuz Zuta’nın ayağı. 📸 pic.twitter.com/8dlEjXcMve
Skrtel ile girdiği mücadele sonrası futbolcumuz Zuta’nın ayağı. 📸 pic.twitter.com/8dlEjXcMve— Atiker Konyaspor (@konyaspor) 16 Şubat 2019
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