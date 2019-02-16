SÜPER LİG

Rıdvan Dilmen: Bence pozisyon sarı kart

Süper Lig’in 22. haftasında sahasında Konyaspor’u konuk eden Fenerbahçe ilk yarıyı 1-1’lik eşitlikle tamamladı. Karşılaşmanın 13. dakikasında Skrtel’in Zuta’ya yaptığı hareketi yorumlayan Rıdvan Dilmen, pozisyon için ‘bence sarı kart’ yorumunda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Skrtel'in Konyasporlu Zuta'ya yaptığı faul.

Skrtel'in Konyasporlu Zuta'ya yaptığı faul.

Süper Lig’in 22. haftasında sahasında Konyaspor’u konuk eden Fenerbahçe ilk yarıyı 1-1’lik eşitlikle tamamladı.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Skrtel’in, Konyasporlu Zuta’ya yaptığı faul sonrası Fırat Aydınus’un verdiği sarı kart mücadeleye damga vurdu.

Devre arası karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen pozisyonla ilgili şu ifadeleri kullandı:

  • Skrtel'in pozisyonu taban havada ise ben kırmızı kart gösterirdim. Ama tekrarında gördüm... Fotoğrafa bakarsanız, kırmızı kart zannedersiniz. Bence sarı kartlık pozisyon.

Atiker Konyaspor devre arasında yaptığı paylaşım:

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