Rıdvan Dilmen canlı yayında şampiyonluk hesabı yaptı

Rıdvan Dilmen - Futbol Yorumcusu
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Başakşehir'i yendiği maçtan sonra Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Dilmen, Galatasaray'ın kalan maçlarında hükmen hariç 12 puanı cebinde diyorum. Kırılma maçları Beşiktaş, Ankaragücü, Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye ise 10-12 puan garanti diyorum. Sivas deplasmanı kritik. %90 Galatasaray şampiyon olur" ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'de 69 puanla lider durumda. Fenerbahçe ise sarı kırmızılıların 6 puan gerisinde ve ikinci sırada yer alıyor.