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Spor

Rıdvan Dilmen canlı yayında şampiyonluk hesabı yaptı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, katıldığı canlı yayında Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Dilmen, Fenerbahçe'nin Başakşehir'i yendiği maçtan sonra yaptığı hesapta izleyicilere şampiyonluk yüzdesi verdi.

17:17 . 20/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen - Futbol Yorumcusu

Rıdvan Dilmen - Futbol Yorumcusu

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Başakşehir'i yendiği maçtan sonra Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Dilmen, Galatasaray'ın kalan maçlarında hükmen hariç 12 puanı cebinde diyorum. Kırılma maçları Beşiktaş, Ankaragücü, Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye ise 10-12 puan garanti diyorum. Sivas deplasmanı kritik. %90 Galatasaray şampiyon olur" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Süper Lig'de 69 puanla lider durumda. Fenerbahçe ise sarı kırmızılıların 6 puan gerisinde ve ikinci sırada yer alıyor.



#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Süper Lig
1 saat önce
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