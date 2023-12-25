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Spor

Penaltı mı değil mi? Rıdvan Dilmen açıkladı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki Djiku-Icardi pozisyonunun tartışmasız penaltı olduğunu söyledi. Dilmen, "Verilmemesi, çağrılmaması mümkün olmayan bir penaltı" dedi.

10:53 - 25/12/2023 Monday
Güncelleme: 11:19 - 25/12/2023 Monday
Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı.
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında golsüz berabere biten derbiye, Alexander Djiku ile Mauro Icardi arasında yaşanan pozisyon damga vurdu. Maçın 22. dakikasında Icardi'nin ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda sarı-kırmızılılar penaltı bekledi ancak maçın hakemi Arda Kardeşler, VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'u dinledikten sonra 'devam' kararı verdi.


"Tokat atıyor"

TV8.5'ta derbiyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, Djiku-Icardi pozisyonunun penaltı olduğunu söyledi. Dilmen,"Gördüğümüş açıdan tartışmasız penaltı. En son giderken tokat atıyor. VAR hakemi çağırsa 5 saniye bakar penaltıyı verirdi. Verilmemesi, çağrılmaması mümkün olmayan bir penaltı" ifadelerini kullandı.


Eski hakemlerden Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım da pozisyon için 'penaltı' yorumunu yaparken, Bahattin Duran ise devam kararının doğru olduğunu savundu.










#Süper Lig
#Rıdvan Dilmen
#Galatasaray
#Fenerbahçe
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