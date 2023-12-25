Yayıncı kuruluş sunucusu Güntekin Onay, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un derbide penaltı bekledikleri pozisyonun görüntüsünün net bir şekilde ekrana yansıtılmadığı yönündeki eleştirisine cevap verdi. Onay, "Açı meselesi bu. 26 kamera var ve hepsi Riva'ya gönderiliyor. Maç başladığı için en net görüntü ekrana getirilmemiş olabilir. Daha sonra en temiz görüntü ekrana getirilebilirdi. Bunu da yaptığında 'Gözümüze mi sokuyorlar' deniliyor. Verilmediğinde 'Neyi saklıyorsunuz?' deniliyor. Biraz art niyet de var" dedi.