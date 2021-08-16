Rıdvan Dilmen, Fenerbahçeli yıldıza gelen teklifi canlı yayında açıkladı

Yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip Mesut Özil'in attığı golle 1-0 kazandı.
Karşılaşma sonrasında TRT Spor'da mücadeleyi değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın kadro planlaması ve Ozan Tufan hakkında açıklamalarda bulundu.
"Ozan Tufan'ı Watford istiyor"
- Milli oyuncunun Premier Lig'den teklif aldığını söyleyen Dilmen, "Pereira bugünden çok iyi ders çıkarmalı. Elinde Ozan gibi hem yerli hem de takım kaptanlığına gelmiş, form tuttuğunda bayağı iyi bir oyuncu var. Ozan'ı Watford'un istediğini biliyorum. Öyle bir bilgi aldım. Hoca düşünmüyorsa...Tabi ki bu Fenerbahçe Kulübü'nün bileceği iştir" ifadelerini kullandı.
Ozan Tufan 👋 🇹🇷 #BizimÇocuklar pic.twitter.com/bmp5yONGCk
Ozan Tufan 👋 🇹🇷 #BizimÇocuklar pic.twitter.com/bmp5yONGCk— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 7, 2021