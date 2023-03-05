Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazanırken, Ferdi Kadıoğlu da şık bir gole imza attı.





"Ajax Ferdi Kadıoğlu ile ilgileniyor"

Karşılaşma sonrasında mücadeleyi değerlendiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Ferdi Kadıoğlu'nu isteyen takımı açıkladı. Milli oyuncunun sahada hem kalite hem de mücadele gösterdiğini söyleyen Dilmen, "Bazen sahada kalite ararsınız, mesela Arda size bunu verir. Bazen de mücadele ararsınız. Ferdi hem kalite veriyor hem de mücadele gösteriyor. Ajax da ilgileniyormuş sanırım kendisiyle" ifadelerini kullandı.





Bu sezon Fenerbahçe ile 32 karşılaşmada süre alan Ferdi Kadıoğlu, 1 gol ve 3 asistle oynadı. Sözleşmesi 2026'da sona erecek olan 23 yaşındaki oyuncu için, Napoli'nin de devrede olduğu biliniyor. Transfermarkt verilerine göre Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri 12 milyon euro.





Ferdi Kadıoğlu'nun Kayserispor'a attığı gol















