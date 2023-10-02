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Spor

Rıdvan Dilmen: İrfan Can Kahveci maçın yıldızıydı

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında karşılaşmayı değerlendiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, maçın yıldızı olarak İran Can Kahveci'yi belirtti.

Haber Merkezi
09:54 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İrfan Can Kahveci bu sezon 7 gol ve 5 asistle oynuyor.

İrfan Can Kahveci bu sezon 7 gol ve 5 asistle oynuyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u konuk etti. Bol gollü geçen mücadeleyi sarı-lacivertli takım 5-0 kazandı. Karşılaşma sonrasında TV8.5'da mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin tarihin en iyi kadrolarından birisine sahip olduğunu söyledi. Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:


"Tarihin en iyisi"

"Kendi oynadığım dönem dahil. Ben bu kadar iyi bir Fenerbahçe görmedim. Tarihin en iyi kadrolarından biri diyordum ama vazgeçtim; tarihin en iyi kadrosu."


"Maçın yıldızı"

"İrfan Can Kahveci tartışmasız maçın yıldızıydı. Onun ayağa kalkmasının yüzde 50'sini tribünlere, yüzde 50'sini teknik heyete yazarım. İrfan'ın da şu an neden alkışlandığını, o zaman neden tepki gördüğünü iyi anlaması lazım. Fenerbahçe'nin şu anda bu kadar iyi oynayabilmesinin sebebi 6 numara almaması. İsmail Yüksek mükemmel bir performans gösteriyor. Onun yerine bir yabancı olsa 3. Türk kim olacak kadroda?"


"Hakkının verilmesi lazım"

"Fenerbahçe fizik olarak bundan öteye gidemez. Şu an sanki ligin ortasında gibi oynuyorlar. Fred de Tadic de Dzeko da Szymanski de bunun ötesinde bir fiziki performans gösteremezler. Bu takımı çalıştıran ben değilim, İsmail Kartal. O yüzden hakkının verilmesi lazım."






#Fenerbahçe
#Rizespor
#Süper Lig
16 dakika önce
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