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Spor Rıdvan Dilmen Kırmızı kar yağarsa Trabzonspor şampiyonluğu kaçırır
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Rıdvan Dilmen: Kırmızı kar yağarsa Trabzonspor şampiyonluğu kaçırır

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geldi. Mücadelenin devre arasında açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, ligdeki son haftaları değerlendirirken, "Kırmızı kar yağarsa Trabzonspor şampiyonluğu kaçırır" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen: Kırmızı kar yağarsa Trabzonspor şampiyonluğu kaçırır
Rıdvan Dilmen

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Göztepe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadelenin ilk yarısını 1-0 öne tamamladı.

"Trabzonspor şampiyon oldu"

Karşılaşmanın ilk yarısından sonra TRT Spor'da açıklamalarda bulunan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'un artık şampiyon olduğunu söyledi. "Kırmızı kar yağarsa Trabzonspor şampiyonluğu kaçırır" diyen Dilmen, Türkiye'nin en iyi kadrosunun Trabzonspor'da ve Fenerbahçe'de olduğunu belirtti. Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kırmızı kar yağarsa..."

"İkincilik için iddialı duruma gelirseniz hem oyun hem de skor olarak dikkat etmek gerekir. Kırmızı kar yağarsa Trabzonspor şampiyonluğu kaçırır. Galatasaray maçındaki gibi Fenerbahçe yine gergin oynuyor. Uzun yıllardır da şampiyonluktan uzak. Artık sonuca yönelik bir taraftarda var."

  • "Trabzonspor şampiyon oldu"
  • "Trabzonspor'un beklenmedik puan kayıpları oldu. Türkiye Ligi'nin en iyi kadrosu Fenerbahçe ve Trabzonspor'da. Fenerbahçe kadrosu 12 puan fark yiyecek bir kadro değil İlk iki için iki takım kaldı. Trabzonspor şampiyon oldu, Fenerbahçe ikincilik için avantajlı."

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