Rıdvan Dilmen Mesut Özil'le yaptığı telefon görüşmesini anlattı

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kulüp televizyonunda katıldığı bir programa bağlandı.
Mesut Özil'e teknik direktör Vitor Pereira'yı sorduğunu belirten Dilmen, yıldız futbolcuyla yaptığı telefon görüşmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Oyun felsefesine 3 günde bizi ikna etti"
- "Fenerbahçe taraftarının ve camiasının hiçbir algıya ve spekülasyona bakmadan yoluna devam etmesi lazım. Ali Bey rahatsız olmayacaksa ben özel bir konu paylaşmak istiyorum. Mesut’la bir telefon görüşmesi yaptık. Nasılsın falan derken, tabii merak ettim; 'Hoca nasıl?' diye. Bana, 'Çok kısa süredir başımızda ama hocam, oyun felsefesine 3 günde bizi ikna etti' dedi. 'Nedir bu felsefe?' dedim. 'Topu rakipten bir an önce almak' dedi. Çocukların kafasına bunu yerleştirmesini önemli olarak görüyorum. Bu çalışmayı futbolcularımızın benimsediğini hissettim. O yüzden şampiyonluk yarışına giren takımımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."