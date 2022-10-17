Spor Rıdvan Dilmen Valerien Ismael Jorge Jesusun puan olarak önünde ama liderlik farkı var
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Rıdvan Dilmen: Valerien Ismael Jorge Jesus'un puan olarak önünde ama liderlik farkı var

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadele sonrasında karşılaşmayı değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Valerien Ismael ve Jorge Jesus'u karşılaştırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Rıdvan Dilmen: Valerien Ismael Jorge Jesusun puan olarak önünde ama liderlik farkı var
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrasında TV 8.5'da derbiyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, Valerien Ismael'in oyun içindeki tercihlerinin sıkıntı oluşturduğunu söyledi. Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sosyal medya takım kurgusunda etkili"

"Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği taraftarın baskısıyla oldu. Bu çok acı bir şey. Bu yıl Fenerbahçe ve Trabzonspor dışında sosyal medyanın takım kurgularında çok etkili olduğunu görüyoruz. Milli takımda da görüyoruz bunu. Okan Hoca da eleştiriliyor bu konuda. Hem idare edeceksiniz hem de yöneteceksiniz. 24 farklı karaktere antrenörlük yapıyorsunuz."

"Taraftar kazandı"

"Kazanan haklıdır. Taraftar kazandı. Taraftarın oyuncu değişikliği istemeye hakkı vardır. Ama bu yüzden oyuncu değiştiğini gördük. Ceyhun ve Ahmet beyin demeçlerinin Ismael'i endişelendirdiği görülüyor."

  • "Puan olarak Ismael, Jesus'un önünde ama arada liderlik farkı var"
  • "Futbol basit bir oyundur, zorlaştıran bizleriz. Eleştirdiğimiz Valerien Ismael, puan olarak çok övdüğümüz Jorge Jesus'un önünde. Fakat arada büyük bir liderlik farkı var ve muazzam bir kadro derinliği farkı var. Sisteme göre oyuncu, oyuncuya göre sistem felsefesi uygulanmalı. Beşiktaş sezonu üçlü bitirip dörtlü transferi yapmadı. Sonra dörtlüye dönünce dörtlü transferi yaptı. Burada bir planlama eksikliği var."

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