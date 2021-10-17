Rıdvan Dilmen'den Ali Şansalan yorumu

Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 3-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 25. ve 87. dakikada penaltıdan Bakasetas ile 90. dakikada Yusuf Sarı kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 3. dakikada Rossi attı. Ayrıca sarı-lacivertli takımda Kim Min-Jae 23. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

"Usain Bolt'u geçer"

Karşılaşma sonrasında TRT Spor'da mücadeleyi değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kim Min-Jae'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon hakkında konuştu.

Hakem Ali Şansalan'ın çok hızlı bir şekilde kart gösterdiğini söyleyen Dilmen, "Bu maçı da hakem üzerinden yürütmemek lazım diye demagoji yapmam. Maç, hakemin verdiği yanlış kartla bitti. Ali Şansalan öyle bir depar attı ki, Usain Bolt'u geçer. Bana göre %55 faul. Tartışmalı bir faul. Ancak sarı kartın doğru olmadığını düşünenlerdenim" ifadelerini kullandı.

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"Kural tanımaz bir hakemsin"

Kaleci Uğurcan Çakır'ın sarı kart görmesi gerektiğini belirten Rıdvan Dilmen, "Hakem penaltı verebilir, faul de verebilir, ikinci sarıyı da verebilir, eyvallah ama sen hakem olarak VAR'a giderken 50 metre kalesinden gelen oyuncuya kart vermezsen, verdikleri seminerdeki kuralları tanımıyorsun. Kural tanımaz bir hakemsin" dedi.

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