Spor Rıdvan Dilmenden Ali Şansalan yorumu
FUTBOL FUTBOL

Rıdvan Dilmen'den Ali Şansalan yorumu

Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, mücadelenin hakemi Ali Şansalan hakkında konuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmenden Ali Şansalan yorumu
Rıdvan Dilmen

Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 3-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 25. ve 87. dakikada penaltıdan Bakasetas ile 90. dakikada Yusuf Sarı kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 3. dakikada Rossi attı. Ayrıca sarı-lacivertli takımda Kim Min-Jae 23. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

"Usain Bolt'u geçer"

Karşılaşma sonrasında TRT Spor'da mücadeleyi değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kim Min-Jae'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon hakkında konuştu.

Hakem Ali Şansalan'ın çok hızlı bir şekilde kart gösterdiğini söyleyen Dilmen, "Bu maçı da hakem üzerinden yürütmemek lazım diye demagoji yapmam. Maç, hakemin verdiği yanlış kartla bitti. Ali Şansalan öyle bir depar attı ki, Usain Bolt'u geçer. Bana göre %55 faul. Tartışmalı bir faul. Ancak sarı kartın doğru olmadığını düşünenlerdenim" ifadelerini kullandı.

  • "Kural tanımaz bir hakemsin"
  • Kaleci Uğurcan Çakır'ın sarı kart görmesi gerektiğini belirten Rıdvan Dilmen, "Hakem penaltı verebilir, faul de verebilir, ikinci sarıyı da verebilir, eyvallah ama sen hakem olarak VAR'a giderken 50 metre kalesinden gelen oyuncuya kart vermezsen, verdikleri seminerdeki kuralları tanımıyorsun. Kural tanımaz bir hakemsin" dedi.

Trabzonspor'da kolbastı geri döndü
SPOR
Trabzonspor'da kolbastı geri döndü

Zirve namağlup Trabzonspor'un
SPOR
Zirve namağlup Trabzonspor'un

Kim Min-Jae kırmızı kart gördü, sosyal medya karıştı: Rıdvan Dilmen'den kırmızı yorumu
SPOR
Kim Min-Jae kırmızı kart gördü, sosyal medya karıştı: Rıdvan Dilmen'den kırmızı yorumu

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan pozisyon 'Kiev Karambolü'nü aratmadı
SPOR
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan pozisyon 'Kiev Karambolü'nü aratmadı


Binlercesi kıyıya vurdu

Binlercesi kıyıya vurdu

​İzmit Körfezi'nde şok eden görüntü.
Bizi izlemeye devam edin

'Bizi izlemeye devam edin'

TOGG'dan heyecanlandıran yeni paylaşım.
Eşsiz hizmetleri unutulmayacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için taziye mesajı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Angola İş Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'ya Batı merkezli yaklaşımları reddediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola ziyaretinde müjdeyi verdi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.