Rıdvan Dilmen'den Altay yorumu: Livakovic alınmalı

Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü'nü Edin Dzeko'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti ve yeni sezona 3 puanla başladı. TV8,5 yorumcusu Rıdvan Dilmen, maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.





İşte Dilmen'in Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşması sonrası yorumları:





"Dünya Kupası öncesi gibi başladı, sonrası gibi bitirdi"





"Fenerbahçe Jesuslu Fenerbahçe'nin Dünya Kupası öncesi oyunu gibi başladı, Dünya Kupası sonrası gibi bitirdi. Fenerbahçe'nin top rakipteyken baskısı taraftara işte takım bu dedirtti. Oyunun son bölümlerinde ise tribünler de takımı eleştirmeye başladı. O dakikalarda psikolojik etkenler başladı."









"Batshuayi küskün"





"İsmail Kartal rakip de eksik olduğu için çift forvete döndü. Yanlış değişiklik anlamında demiyorum ama Batshuayi'nin moral olarak kırgın küskün olduğunu görüyoruz. Tüm Fenerbahçeliler bu sene o sene mi beklentisini taşıyor. Transferlere de baktığımız zaman konsantrasyon müthiş başladı. Oyunun sonunda geçen seneki psikolojik etkenler geldi."





"İyi başlamak önemli"





"İsmail Kartal 3 puanı aldı, öz güven açısından lige iyi başlamak önemli. Galatasaray geçen sezon mesela beraberliklerle başladı, sonra ritmini buldu. Gaziantep takımı geçen seneki büyük felakete rağmen iyi döndü."









"87 golü bulamaz ama 42'den daha az gol yer"





"Fenerbahçe bundan önce oynadığı 3 maçta rakibini 1 kez ofsayta düşürdü. Fenerbahçe savunmanın merkezini düzeltmiş onu gördük. Geçen sezon olsaydı bu maçta 10 ofsayt olurdu. Becao baya iyi oyuncu, sağlam duruyor. Jesus savunmayı öne çıkarıyordu. Biz sürekli savunmada kabahati buluyorduk ama geri dönemiyorlardı öne çıkamayınca. Aynısı devam etseydi savunma arkasına çok top sarkardı bugün. Fenerbahçe orta sahasına 3 yeni oyuncu aldı. Çok güçlü kadro var doğru. 87 golü bulamaz diye düşünüyorum Fenerbahçe'nin bu sezon ama bu sezon geçen sene yediği 42 golden daha az gol yer. En az 10 gol daha az yer."





"Böyle oyuncuların olduğu kadroyu yönetmek çok önemli"





"Bu arzunun sezon sonuna kadar yüksek gideceğini düşünüyorum. Cengiz Ünder çok iyi futbolcu, İrfan Can çok iyi ama diyoruz ama iyi oyuncu. Oyun formatıyla ilgili İsmail Hoca'nın sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Futbolun doğrularını oynatmaya çalışan bir teknik direktördür. İsmail Kartal'ı neden tartışmak istemiyorum, çünkü doğruları oynatıyor. Böyle oyuncuların olduğu kadroyu yönetmek çok önemli. Okan Hoca için de aynısı geçerli"





"Tadic çok kaliteli futbolcu"





"Fenerbahçe'nin Tadic paylaşımını gördüm, lider özellikleri muazzam. Çok kaliteli futbolcu. Bir röportaj verirken taktikle ilgili yorumlar yaptı. İsmail Hoca ben oyuncularımla arkadaş gibiyimdir der ama çok arkadaşlık böylesine geniş kadrolarda iyi değildir."





"Bir Drogba bir Anelka almadık"





"Uçaklar iniyor kalkıyor ya, Tadic veya Zaha değerli oyuncular. Bizim ligimizde kalite tartışılıyor ama şuanda bir Drogba almadık, veya Anelka almadık ama iyi oyuncular aldık. Cengiz, Tadic bunlar çok iyi oyuncular, onlar ayrı."





"En iyi yerliler Fenerbahçe'de"





"8+3 neden çok önemli. Fenerbahçe'nin yerli kadrosunun rakiplerinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Böyle uzun lig maratonunda yerlilerin durumunu çok önemli görüyorum."





"4-1-4-1 oynamalı"





"4-2-3-1'i seviyor İsmail Hoca. Ben Fenerbahçe'nin 4-1-4-1 oynaması gerektiğini düşünüyorum. Böyle oynayacaksanız Arao ve İsmail orta sahanın ortası için en uygun oyuncular olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'da da benzer şeyler var. Torreira'nın önünde iki tane iyi Oliveira olması gerekiyor."





"Tarihin en güçlü Fenerbahçe kadrolarından"





"Fenerbahçe'de futbol oynadım, kısa dönem teknik direktörlük de yaptım, şimdi yorumculuk yapıyorum. Fenerbahçe kadrosu tarihinin en güçlü kadrolarından diyebilirim. Doğru yönetilirse İsmail Kartal'a burada çok iş düşüyor, yönetime de aynı şekilde."





"Bu sezon son şans"





"Slimani'den Dzeko'ya gelinebiliyorsa artık bu sezon son şans. Ezeli rakibiniz sürekli transfer yapıyor, hiç muhalefet yokken Aziz Yıldırım'ın çıkış yapması tribünleri bu hale getirebilir. Bence de çıkışı çok sert o da ayrı. Bir muhalefet gördü Ali Bey. Belki iyi bir sol bek ve iyi bir merkez orta saha da gerekiyor."









"Livakovic alınmalı"





"Altay'ın bu psikolojiyle sezonu bitirmesi çok zor. Livakovic tartışmasız alınmalı. Gergin bir camiayı yönetiyorsunuz, onun için Fenerbahçe'nin kaleci ve 4-2-3-1 oynayacaksınız birinci sınıf 6 numara alması gerektiğini düşünüyorum."











