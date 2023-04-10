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Spor

Rıdvan Dilmen'den Arda Güler yorumu: Bu takımda yürüyerek oynar

Süper Lig'in 28.haftasında Karagümrük-Fenerbahçe maçının devre arasında Rıdvan Dilmen'in Arda Güler yorumu sosyal medyada gündem oldu. Dilmen, ''Arda Güler bu takımda yürüyerek oynar'' dedi.

21:50 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen'den Arda Güler yorumu

Rıdvan Dilmen'den Arda Güler yorumu

Süper Lig'in 28.haftasında Fenerbahçe, Karagümrük deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip maçta ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Maçın devre arasında Rıdvan Dilmen'in söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

''Bu takımda yürüyerek oynar''

Dilmen yaptığı yorumda, "Şimdi 1-0 geridesin. Arda Güler'i oyuna alacaksın. Peki hocam Arda Güler ile niye başlamadın? Arda Güler yürüyerek bu takımda oynar ve 'Beni değiştirin' işareti yapmadığı sürece sahada kalır, kalmalı." dedi.




#Rıdvan Dilmen
#Arda Güler
#Fenerbahçe
8 dakika önce
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