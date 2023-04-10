Rıdvan Dilmen'den Arda Güler yorumu: Bu takımda yürüyerek oynar

Rıdvan Dilmen'den Arda Güler yorumu
Süper Lig'in 28.haftasında Fenerbahçe, Karagümrük deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip maçta ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Maçın devre arasında Rıdvan Dilmen'in söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.
''Bu takımda yürüyerek oynar''
Dilmen yaptığı yorumda, "Şimdi 1-0 geridesin. Arda Güler'i oyuna alacaksın. Peki hocam Arda Güler ile niye başlamadın? Arda Güler yürüyerek bu takımda oynar ve 'Beni değiştirin' işareti yapmadığı sürece sahada kalır, kalmalı." dedi.