Rıdvan Dilmen'den Arda Güler yorumu: Bu takımda yürüyerek oynar

Dilmen yaptığı yorumda, "Şimdi 1-0 geridesin. Arda Güler'i oyuna alacaksın. Peki hocam Arda Güler ile niye başlamadın? Arda Güler yürüyerek bu takımda oynar ve 'Beni değiştirin' işareti yapmadığı sürece sahada kalır, kalmalı." dedi.