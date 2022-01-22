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Rıdvan Dilmen'den Batshuayi yorumu: "Kimse kızmasın"

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Michy Batshuayi, Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısında etkisiz bir görüntü çizdi. Belçikalı futbolcunun performansını yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Batshuayi yine kaçırıyor ama kimse kızmasın, gol kaçıran atar" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmenden Batshuayi yorumu: Kimse kızmasın
Rıdvan Dilmen

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçın ilk 45 dakikasını TRT Spor'da değerlendiren Rıdvan Dilmen, karşılaşmadaki performanslarıyla eleştirilerin hedefine oturan Michy Batshuayi ve Kenan Karaman'la ilgili dikkati çeken yorumlarda bulundu.

Dilmen'in açıklamalardan öne çıkanlar şöyle;

  • - "İstanbul'da olsa maç, Önder Hoca (Karaveli) Kenan'ı oynatmaz, seyirciyle diyaloğu koptuğu için."
  • - "Batshuayi kaçırıyor yine ama kimse kızmasın, gol kaçıran atar."
  • - "Beşiktaş şut atmalı. Oğuzhan Özyakup girerse atar şut. Alex Teixeira, Malatyaspor savunmasının arasında tıkanıyor. Şut çektiği için Can Bozdoğan da oyuna girebilir."
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