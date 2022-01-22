Rıdvan Dilmen'den Batshuayi yorumu: "Kimse kızmasın"

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçın ilk 45 dakikasını TRT Spor'da değerlendiren Rıdvan Dilmen, karşılaşmadaki performanslarıyla eleştirilerin hedefine oturan Michy Batshuayi ve Kenan Karaman'la ilgili dikkati çeken yorumlarda bulundu.
Dilmen'in açıklamalardan öne çıkanlar şöyle;
- - "İstanbul'da olsa maç, Önder Hoca (Karaveli) Kenan'ı oynatmaz, seyirciyle diyaloğu koptuğu için."
- - "Batshuayi kaçırıyor yine ama kimse kızmasın, gol kaçıran atar."
- - "Beşiktaş şut atmalı. Oğuzhan Özyakup girerse atar şut. Alex Teixeira, Malatyaspor savunmasının arasında tıkanıyor. Şut çektiği için Can Bozdoğan da oyuna girebilir."