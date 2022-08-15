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Rıdvan Dilmen'den Beşiktaşlı futbolcu için dikkati çeken yorum: Anadolu'da onun gibi 20 tane var

Alanayaspor-Beşiktaş maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen, siyah-beyazlı takımın teknik direktör Valerien Ismael ve mücadelenin hakemi Yasin Kol'un performansını eleştirdi. Dilmen ayrıca Beşiktaş'ta oyuna sonradan giren Montero için, "Anadolu'da onun gibi 20 tane var" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Rıdvan Dilmenden Beşiktaşlı futbolcu için dikkati çeken yorum: Anadoluda onun gibi 20 tane var
Rıdvan Dilmen

Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta Alanyaspor deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşma sonrasında TV8,5'da mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, dikkati çeken yorumlarda bulundu.

Dilmen'in maçla ilgili açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Fatih atılmalıydı"
  • "Hakemin yanlışları vardı. Emrecan'ın ilk sarı kartı doğru değil, Fatih Aksoy ilk yarının sonunda ikinci sarı karttan atılmalıydı."

Valerien Ismael'in oyuncu değişiklikleri

  • "Kim oyunda kalsın desen Ghezzal ile N'Koudou'yu söylerdim. Senin tek kontra atak silahın N'Koudou, sana set oyunu oynatacak Ghezzal ve Salih, üçünü de çıkardı oyundan."

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"Gedson çok koştu ama icraat yok"

  • "Bal yapmayan arı gibi oyuncular vardır. Bugün muhtemelen en çok koşan isim Gedson Fernandes'tir ancak icraat var mı, yok. Josef de Souza da koşuyor mesela ama onda icraat var."

Gedson maçta etkili bir oyun sergileyemedi.
Gedson maçta etkili bir oyun sergileyemedi.

"Hakem ve Ismael kaçınılmaz sonu birlikte hazırladı"

  • "Hem hakem Yasin Kol hem de Valerien Ismael, yaptıkları hatalarla bu kaçınılmaz sonu birlikte hazırladılar. Bu maç 3-1 de bitseydi aynı yorumları yapardım."

"Fizik olarak çok kötüydü"

  • "Yasin Kol, geçen sezon iyi maçlar çıkarmıştı ancak bugün özellikle fizik olarak çok kötüydü. Çoğu pozisyonu 30-40 metreden takip etti."

"Montero gibi Anadolu'da 20 tane var"

  • "Bugün Montero ayarında Anadolu'dan 20 oyuncu gösterebilirim. Sadece Beşiktaş'ta değil Fenerbahçe ve Galatasaray'da da var böyle oyuncular. Mesela Bruma."

Montero'nun rakibiyle girdiği hava topu mücadelesi
Montero'nun rakibiyle girdiği hava topu mücadelesi

"Takımı oynatacak isimleri oyundan aldı"

  • "Alanyaspor yüzde 78 topa sahip olmuş. Beşiktaş, 5-3-1 oynarken topa nasıl hakim olacak? Takımı oynatacak oyuncuları oyundan aldı Ismael. Ancak Alanya'nın hocası yapabilirdi böyle değişiklikleri."

"Boyd oyuna alınmamalıydı"

  • "Maç 3-1'ken Gedson Fernandes'in oyunda kalması normal. Ancak Berkay-Salih-Gedson üçlüsünden çıkacak isim Berkay olmalıydı. Boyd'un da oyunda olmaması gerektiğini düşünüyorum."

Boyd ile Fatih Aksoy'un ikili mücadelesi
Boyd ile Fatih Aksoy'un ikili mücadelesi

"Emirhan kalsaydı formayı alırdı"

  • "Ben Emirhan İlkhan'ın yerinde olsaydım gitmezdim. Burada oynama potansiyeli vardı. Kulüp, taraftar sahip çıkmıştı. Fenerbahçe'deki Arda gibi rekabet edeceği çok fazla oyuncu da yoktu, kalsaydı formayı alırdı."

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