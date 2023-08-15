Rıdvan Dilmen'den Beşiktaşlı futbolcu için dikkati çeken yorum: Sadece İstiklal Marşı'nda duruyor

Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü Gedson'un golüyle 1-0 mağlup ederek sezona kayıpsız başladı. Maçı değerlendiren TV8,5 yorumcusu Rıdvan Dilmen, Gedson'un performansından övgü dolu sözlerle bahsederken, siyah-beyazlıların şampiyonluk şansını da açıkladı.





Dilmen'in Beşiktaş-Karagümrük maçıyla ilgili yorumları şöyle:





"Üçü de iyi oynamadı"





"Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş üst düzey takımlarla oynayarak lige başlamamalarına rağmen iyi oynamadılar. Konferans Ligi'nde yarı final oynamamak başarısızlıktır bence. Takımlarımızın Avrupa'da ilk maçlarını rahat kazanması aldatıcı olmamalı."





"İlk yarıda konuşulacak bir şey yoktu"





"Maçın ilk 45 dakikasında konuşulacak bir şey bile yoktu. Oyuncuların konsantrasyonu çok düşüktü. Bu stadın zemininde fazla iyi diye belki oyuncular sürekli kayıyor. Topun şiddeti hızlanıyor bazen, tedbir alınmasında fayda var."





"3-4 oyuncu daha alırlar"





"Sezon başı itibarıyla konuşulan iki kulüp var; Fenerbahçe ve Galatasaray. Buna anlam veremiyorum. Bir de futbolun gerçekleri var. Beşiktaş'ın deplasman oyunları daha iyi diye söylüyorduk. Beşiktaş'ın kadrosunda özellikle yerli kadrosunda eksikler var. Trabzon ve Beşiktaş'ın 15 Eylül'e kadar 3-4 oyuncu alacağını düşünüyorum. Premier Lig gibi veya başka liglerde, oralardan gelenler olacak diye düşünüyorum."













"Galatasaray ve Fenerbahçe kadar şansı var"





"Beşiktaş'ı geçen yıldan beri izliyorum. 2-3 rötuşla en az Galatasaray ve Fenerbahçe kadar şampiyonluk şansı olduğunu düşünüyorum. Neftçi Bakü maçında ilk 5 dakikadan sonra oyunu forse ettiler."





"Boşa benzin yakar gibi oynadı"





"İlk 40 dakika Beşiktaş sabırlı ama bol pas yaparak oynadı ama boşa benzin yakar gibi oynadı. Necip - Colley paslaşırken Amir araya girdi sadece ama etkili olmadı."





"Rosier bu sezon çok etkili olur"





"Beşiktaş ne olursa olsun kalesinde pozisyon vermedi. İkinci yarıda dönen topları hızlı kazanıp içeri oynamaya çalıştılar. Rosier'in bu sezon çok etkili olacağını düşünüyorum. Nedeni de Şenol Hoca'nın oyuncu yönetimi. Onur ve Rosier birlikte oynuyor daha transferler de oturmadığı için. Beşiktaş geçen sezonun ara transferinde iyi transferler yaptı. Aboubakar, Colley gibi."





"Normal şartlarda bu maç 5-0 biter"





"Ante Rebic'in bireysel yeteneklerini göreceğimizi düşünüyorum, bu maçta daha iyiydi. Cenk de dönecek tabii ki. Normal şartlarda bu maç 5-0 biter. Penaltı kaçtı, iki direk var... Beşiktaş ikinci yarıda bu şartlarda girebileceği tüm pozisyonlara girdi. Kadro yapılanmasında transferde daha doğru ve agresif olursa farklı olur."













"Gedson'un varsa 12 kişi başlıyorsun maça"





"Semih (Kılıçsoy) oyuna alındıktan sonra Şenol Hoca'nın mesajıydı o, elimde bu var diye. Hafta içi maçtan gelip temposuz başlayıp sonra vites yükseltmeye başlayınca maçın sonuna doğru yorgunluk oluyor. Bir tek İstiklal Marşı'nda duran bir oyuncusu var Beşiktaş'ın, Gedson. Gedson'un daha çok skoru üretmesi lazım diyorduk, golünü de attı. Gedson'un varsa zaten 12 kişi başlıyorsun maça. Koşu mesafesi, faul alışı her şey."





"İsmail Kartal Amir'i çok beğenirdi"





"Amir yetenekli oyuncu, oyunun yönünü değiştiriyor. İsmail Kartal çok beğenirdi mesela Amir'i. Oyun karakteri iyi. Aman aman bir oyuncu olmasa bile soğukkanlı ve lider ruhlu bir oyuncu. 4-3-3 oynayacağım diyor Şenol Hoca ve bunda ısrar ediyor. Orada da iyi oynuyor Amir."









Amir, koordinatları giriyor.



💯 64/64 isabetli pas.



🎯 9/9 uzun top. pic.twitter.com/WbODCMUHf7 — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 15, 2023



































