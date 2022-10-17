Spor Rıdvan Dilmenden dikkat çeken yorum "Hayatımda böyle çizgi görmedim"
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Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken yorum: "Hayatımda böyle çizgi görmedim"

rFenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada başkent ekibinin iki golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Bu gollerde çizilen ofsayt çizgileri ise tartışmalara neden oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmenden dikkat çeken yorum: Hayatımda böyle çizgi görmedim
Rıdvan Dilmen - Futbol yorumcusu

Ankaragücü-Fenerbahçe maçında ev sahibi ekibin golünde verilen ofsayt kararı sonrasında ekrana gelen görüntü dikkat çekti. Ofsayt çizgisinin yanlış olduğunu düşünen futbolseverler konuyla ilgili eleştirilerde bulunurken futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, 'hayatımda böyle bir çizgi görmedim' ifadelerini kullandı.

İşte Rıdvan Dilmen'in konuyla ilgili yorumu;

  • "Ankaragücü'nün ofsayttan dolayı verilmeyen golünde ben ilk anda ofsayt dedim. Ama hayatımda böyle bir çizgi görmedim. Geniş açıdan başlayıp dar gidiyor. Öyle bir çizgi çiziliyor ki soru işaretleri oluyor. Tuhaf bir çizgi çiziliyor."

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
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