Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken yorum: "Hayatımda böyle çizgi görmedim"

Ankaragücü-Fenerbahçe maçında ev sahibi ekibin golünde verilen ofsayt kararı sonrasında ekrana gelen görüntü dikkat çekti. Ofsayt çizgisinin yanlış olduğunu düşünen futbolseverler konuyla ilgili eleştirilerde bulunurken futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, 'hayatımda böyle bir çizgi görmedim' ifadelerini kullandı.
İşte Rıdvan Dilmen'in konuyla ilgili yorumu;
- "Ankaragücü'nün ofsayttan dolayı verilmeyen golünde ben ilk anda ofsayt dedim. Ama hayatımda böyle bir çizgi görmedim. Geniş açıdan başlayıp dar gidiyor. Öyle bir çizgi çiziliyor ki soru işaretleri oluyor. Tuhaf bir çizgi çiziliyor."