Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken yorum: "Hayatımda böyle çizgi görmedim" rFenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada başkent ekibinin iki golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Bu gollerde çizilen ofsayt çizgileri ise tartışmalara neden oldu.

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