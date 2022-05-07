Rıdvan Dilmen'den Domenec Torrent'e sert sözler: Sen ne verdin taktik olarak?

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı skorla, 0-0 sona erdi.

Karşılaşma sonrasında TRT Spor'da mücadeleyi değerlendiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'i eleştirdi. Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sen ne verdin taktik olarak?"

"Guardiola ile çalışabilirsin ama burada senden daha iyi taktik bilenler var. Orada taktik veren olmadın, yardımcılık yaptın. Sen liderlik fazla yapmadın. Sen yardımcılık yaptın. Sen ne verdin bana taktik olarak? Diyelim ki 'Bu takım 3'lü oynar' dedi ve oynadı. Onu da yapmadın. Bildiğin 4'lü oynadın. Galatasaray, 48 puanda kalacak takım mı? Galatasaray 47 golde kalacak takım mı? Galatasaray -3 averajda kalacak takım mı? Mümkün değil. Galatasaray'ın forması, liderden 30 puan fark yemez."

REKLAM

"Gelecek sezon da şampiyonluk yarışında olamaz"

"Torrent ile bir şeyler gelmedi Galatasaray'a. Galatasaray bu kadroyla seneye de şampiyonluk yarışında olamaz ama Torrent'in 'Taktik anlayışı yapamaz bu oyuncular' diyecek kadar da, oyuncular saygısızlığı hak etmiyor."

SPOR Domenec Torrent: Gördüklerimden memnunum

SPOR İstanbul'da kazanan çıkmadı

🗣 Rıdvan Dilmen: Guardiola ile çalışabilirsin ama burada senden daha iyi taktik bilenler var. Orada taktik veren olmadın, yardımcılık yaptın. Galatasaray, 48 puanda kalacak takım mı? pic.twitter.com/tCQYm3fXLl — TRT Spor (@trtspor) May 7, 2022



