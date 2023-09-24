Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı yıldız için dikkat çeken yorum: 6 aydır top oynamamış gibi

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Hakim Ziyech ve Mauro Icardi'nin golleriyle deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Ligde üst üste 4. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.





TV8,5 ekranlarında mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı futbolcuların performanslarıyla ilgili dikkati çeken yorumlarda bulundu. Dilmen'in Başakşehir-Galatasaray maçıyla ilgili açıklamaları şöyle:





"Okan Buruk için kolay bir süreç değil"





"Çok zor bir periyotta Galatasaray. Bu periyotta dört kişi çok etkileniyor. Okan Buruk için kolay değil bu süreç. Kimi dinlendirecek, 3-0'dan 3-2'ye geliyor, 2-0'dan 2-2'yi yakalıyor. Bugün yine skoru cebime koydum derken rakip ortak oluyor. Yorucu bir dönem. Hoca bugün taktiksel anlamda ne yapması gerekiyorsa yaptı."













"Kazımcan sakatlanınca eli kolu bağlandı"





"8+3'ten en çok etkilenen takım Galatasaray. Sonra Beşiktaş, en az da Fenerbahçe. Kazımcan Karataş sakatlanınca eli kolu bağlandı hocanın.''





Kazımcan sakatlanınca yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.





"Okan Hoca oyunundan taviz vermedi"





"Maçın başında acaba bugün 4-3-3 oynar mı diye düşündüm ama Okan Hoca oyunundan taviz vermedi. Ve gerçekten de 25-30 dakika çok baskılı oynadı Galatasaray. Önde pres yaptı, 3-4 net gol pozisyonu yakaladı."





"Zaha 6 aydır top oynamamış gibi"





"Zaha şu anda arkadaşlarının yarısı kadar geride. İnşallah sakatlığı yoktur. Fizik olarak şu an zayıf. Sanki 6 aydır top oynamamış gibi.''





Zaha, 64. dakikada Ziyech'in yerine oyuna dahil oldu.





"Sanchez'in ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gördük"





"Davinson Sanchez ve Ndombele geldiğinde Okan Hoca'yı aradım. Dedi ki; 'Benim birinci stoperim olmaya aday. Benim çok ihtiyacım vardı. Tabii ki Nelsson, Abdülkerim ile de devam ederim ama Sanchez de çok iyi. Ndombele'nin de daha 1 ayı var'. Sanchez'in de ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bugün gördük.''









ℹ️ Galatasaray formasıyla ilk resmi maçındaki performansı için övgü paylaşımıdır. 👇



𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗧𝗥𝗢𝗡! 💪 #İBFKvGS pic.twitter.com/TGiQRWYGW5 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 23, 2023





"Elinde bir tek Angelino kaldı"





"Kazımcan'ın sakatlığı bütün dengeleri bozdu şimdi. Hem de ilk yarının sonuna kadar. Çünkü elinde bir tek Angelino kaldı. Yerli konusunda alternatif yaratamayacak."





"Tete ve Ziyech iyi transferler"





"Tete moralli, Ziyech tabelayı değiştirebilecek bir oyuncu. Bugün bir kez daha gördük ki form tutarsa bu oyuncular iyi transfer."













"Torreira müthiş bir oyuncu"





"Lucas Torreira hakikaten müthiş bir tek orta saha oyuncusu. Yerde, havada, kalkıyor sert oynuyor, o efor başka bir efordur.''





"Icardi durmadan atıyor"





''Icardi'ye bakıyorsun yine attı golünü. Santrforun durmadan atıyor. Bu çok önemli bir şey. Rakibi bozuyor, bir şeyler yapıyor ve atıyor.''























