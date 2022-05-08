Rıdvan Dilmen'den İsmail Kartal ve Jorge Jesus itirafı

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TÜGVA binası önüne bomba bırakan terörist tutuklandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan Besra Y. isimli terörist tutuklandı. Bir diğer şüpheli Kazım K. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.