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Rıdvan Dilmen'den İsmail Kartal ve Jorge Jesus itirafı

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal ve Jorge Jesus hakkında konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmenden İsmail Kartal ve Jorge Jesus itirafı
Rıdvan Dilmen

Süper Lig'de sezonun son derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrasında TRT Spor'da açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal ve Jorge Jesus hakkında konuştu. Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Karar Beşiktaş maçına göre verilmemeli"

"İsmail Kartal başarılı mı? Hayır, çok başarılı. Geldiği gün itibarıyla ligin lideri konumunda. İsmail Kartal'ın takımın başında kalıp kalmama durumuna Beşiktaş maçıyla karar verilmemeli."

  • "Çok ciddi bir hata yaptı"
  • "İsmail Kartal çok ciddi bir hata yaptı. 'Ben ikinci adam olmam' sözünün Ali Koç'u kırdığını düşünüyorum. Başkanlar için her şey saha içi demek olmuyor bazen. Hiçbir başkan takım böyle giderken ve mali şartlar da uygunken teknik direktör değiştirmez ve Jorge Jesus ile pozu vermez. Ali Koç, İsmail Kartal'ın açıklamasıyla ortada kalmış hissedebilir."

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