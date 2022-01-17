Spor Rıdvan Dilmenden Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler
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Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor'a 4-2 kaybetti. Mücadele sonrasında karşılaşmayı değerlendire futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaraylı oyuncu Kerem Aktükoğlu için övgü dolu sözler kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmenden Kerem Aktürkoğluna övgü dolu sözler
Rıdvan Dilmen

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaştı. Sarı kırmızılılar, iki kez öne geçtiği mücadelede rakibine 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın bir golünü frikikten kaydeden Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla alkış topladı.

Karşılaşma sonrasında TRT Spor'da mücadeleyi değerlendiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kerem Aktürkoğlu hakkında övgü dolu sözler kullandı.

  • "Beklediğimin çok ötesinde"
  • 23 yaşındaki oyuncunun kendisini çok geliştirdiğini ifade eden Dilmen, "Kerem, beklediğimin çok daha ötesinde bir hızla harika bir oyuncu olmaya doğru gidiyor. Özgeçmişine bir de frikik golü ekledi. Ama bugün Kerem'in performansı Galatasaray'a yetmedi" ifadelerini kullandı.

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