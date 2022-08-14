Rıdvan Dilmen'den Sergio Oliveira yorumu: Hemen gönderirim

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, NEF Stadı'nda Bitexen Giresunspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım bu sezon ilk kez kendi seyircisi önünde sahne alırken, mücadeleyi 1-0 kaybetti. Giresunspor'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Borja Sainz kaydetti. Karşılaşma sonrasında TV8,5'da mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, yeni transferler hakkında konuştu. Dilmen'in açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

"Panik vardı"

"Okan Buruk bugün başından sonuna kadar yanlışlar içindeydi. Maça Gomis ile başlaması gerekirdi. Gol gelmeyince panik başladı ve hata sonucu Galatasaray yenildi."

"Oliveira'yı gönderirim"

"Yeni gelenlerden birini göndermek zorunda kalsam Oliveira'yı gönderirim. Şu anda bu kadar fazla orta sahaya sahip olma lüksünüz yok. Aynı şey Fenerbahçe için de geçerli yeni transferlerden bazılarını gönderme şansım olsa hiç düşünmem."

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"Ciddi maliyet var"

"Midtsjö, Oliveira ve Torreira'dan ancak ikisini ayna anda oynatabilirsiniz. Planlamada 1 oyuncu fazla, Avrupa'da da yoksunuz. Bunlar ciddi maliyetle gelen oyuncular."

"Pedro gibi bir oyuncuya ihtiyacı var"

"Galatasaray'ın Seferovic ve Gomis'den daha iyi bir forvete ihtiyacı var. Daha da önemlisi 10.5 oynayabilecek Necati Ateş gibi bir oyuncu gerekiyor. Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin aldığı Joao Pedro tipi bir oyuncuya ihtiyacı var.”