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Spor

Rıdvan Dilmen'den ses getiren Fenerbahçe tespiti

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı karşılaşmada sosyal medyada gündem olan bir değerlendirmede bulundu.

21:14 . 22/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen - Futbol Yorumcusu

Rıdvan Dilmen - Futbol Yorumcusu

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni sezonda oynadığı maçlarda kurduğu hakimiyet sonrasında çarpıcı mesajlar verdi. Dilmen yaptığı değerlendirmede, "Bu sezon bir Fenerbahçe maçında 7-8, 10 gol görebiliriz. Hangi takıma bilmiyorum ama bir takıma denk gelecek." ifadelerini kullandı.

Fenerbançe, yeni sezonda çıktığı 17 maçın 17'sinde de kazandı. Sarı lacivertliler, yeni teknik direktörü İsmail Kartal ve yeni transferlerinden önemli katkılar aldı. Tadic, Dzeko, Szymanski gibi isimlerden skor anlamında istediğini bulan sarı lacivertliler Becao, Djiku, Fred gibi isimlerle de savunmayı sağlama aldı.

Sarı lacivertliler Süper Lig'de çıktığı 9 maçın 9'undan galip geldi ve 27 puanla lider durumda.




#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Rıdvan Dilmen
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