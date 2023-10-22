Rıdvan Dilmen'den ses getiren Fenerbahçe tespiti

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni sezonda oynadığı maçlarda kurduğu hakimiyet sonrasında çarpıcı mesajlar verdi. Dilmen yaptığı değerlendirmede, "Bu sezon bir Fenerbahçe maçında 7-8, 10 gol görebiliriz. Hangi takıma bilmiyorum ama bir takıma denk gelecek." ifadelerini kullandı.