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Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor'un şampiyonluk günü öngörüsü

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medyadan kendisine sorulan cevaplara yanıt verdi. Dilmen, Trabzonspor'un hangi gün şampiyon olacağıyla ilgili öngörüde bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmenden Trabzonsporun şampiyonluk günü öngörüsü
Trabzonspor, Süper Lig'de en yakın takipçisi Konyaspor'a 15 puan fark atmış durumda.

Trabzonspor, Süper Lig'de açık ara liderliğini sürdürüyor. Tarihin en erken şampiyonluklarından birine imza atması beklenen bordo mavililerin hangi gün şampiyonluğunu ilan edeceği merak konusu.

Konuyla ilgili soruya sosyal medyadan yanıt veren Rıdvan Dilmen, dikkat çekici bir öngörüde bulundu.

  • Dilmen, Trabzonspor'un 10 Nisan ya da 17 Nisan'da şampiyonluk tur atacağını söyledi. Bordo mavililer 10 Nisan günü Gaziantep ile deplasmanda 17 Nisan'da ise Karagümrük ile evinde mücadele edecek.
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