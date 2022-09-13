Dilmen'den Başakşehirli futbolcuya övgü: 'Üç Büyükler'de böyle oyuncu yok

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla siyah-beyazlılar ilk yenilgisini alırken, turuncu-lacivertliler ise namağlup unvanını sürdürdü.
TV8,5'da mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, dikkati çeken yorumlarda bulundu. Dilmen'in maçın ardından yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
"Beşiktaş'ın baskısını kırdı"
- "Başakşehir pas oyunuyla Beşiktaş'ın baskısını kırar diye düşünüyordum; öyle de oldu. Başakşehir ikinci yarı kendi ceza sahası içinde Beşiktaş'ı karşıladı."
"Üç Büyükler'de böyle oyuncu yok"
- "26 yaşında bir oyuncu Traore, kapasitesinin yarısını bile oynamadı ve muazzam bir gol attı. 'Üç Büyükler'de böyle bir kanat oyuncusu yok. Ama bugün kendi performansından geride kaldı."
🔥 Bertrand Traore
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🔥 Bertrand Traore
"Beşiktaş etkisiz kaldı"
- "Emre Belözoğlu ikinci yarı oynadıkları oyundan memnun olmadığını söyleyecektir. Beşiktaş'ın bu maçta zorlanacağı belliydi. Her maç 6 net pozisyona giren Beşiktaş, bu maçta etkisiz kaldı. Beşiktaş'ta Ghezzal'ın olmaması. N'Koudou'nun sürekli kendine oynaması ve Rosier'in artarak düşen performansı..."
"Beşiktaş çıkmaya cesaret etemedi"
- "Beraberlik kokan bir maç. Hatta Beşiktaş'a yakın olan maç Başakşehir'e gitti. Traore gerçekten çok yetenekli bir oyuncu nasıl sıçrama yapmadı anlamıyorum. Başakşehir oyunu öyle bir kurgulamış ki... İlk yarıda Ismael çıkın diyordu ama oyuncular cesaret edemedi."
"Weghorst'u etkisiz hale getirdiler"
- "İlk yarıda Başakşehir'in oynadığı, Beşiktaş'ın seyrettiği. İkinci yarı Beşiktaş'ın oynamak istediği bir oyundu. Beşiktaş'ın iki silahı var. Weghorst'u, kanatları tutarak etkisiz hale getirdiler. Türkiye'de geniş kadro açısından en geniş kadro Başakşehir'de."
"Ismael'in oyuncu değişikliklerini doğru bulmuyorum"
- "Beşiktaş transfer döneminde bir sağ stoper alamadı. Bütün stratejisini oraya göre ayarlamaları gerekirdi.Beşiktaş'ta oyuncu değişiklileri aleyhine oluyor. Oyun şuursuzlaşmaya başlıyor. Değişiklik yapıldıkça takım geriye gidiyor. Ismael'in oyuncu değişikliklerini doğru bulmuyorum."
"Emre iyi yolda ilerliyor"
- "Emre Belözoğlu geleceğin teknik adamlarından biri olma yolunda ilerliyor. Başakşehir'in yönetim ve scout ekibi iyi oyuncuyu bulup getiriyor."
Ligde ve Avrupa'da namağlup! pic.twitter.com/PAysoRWoSp
Ligde ve Avrupa'da namağlup! pic.twitter.com/PAysoRWoSp— SPOR (@yenisafakspor) September 12, 2022
"Teknik direktör takımını tanımalı"
- "Kazanarak ders almaya bilirsiniz. Kazandığın zaman havaya girmemelisin, kaybettiğinde daha da geri gitmemelisin. Teknik direktör takımını tanımalı. Beşiktaş 0-0'a oynarken daha farklıydı. Teknik adamın 0-1'e göre sistemi olmalı. N'Koudou ile 4-4-2 oynayamazsınız. Beşiktaş adına maalesef Rosier hiç oyunda görünmedi."
Muleka değişikliği son derece yanlıştı
- "Beşiktaş hazır bir oyuncu aldı. Tayfur Bingöl ile başlamalıydı. Gedson'da şut özelliği yok. Yaratıcı bir oyuncu değil. Tayfur'un devamlılığından faydalanmalıydın. Ben N'Koudou'yu çıkarır. Muleka'yı sola alırdım. Hoca yanlış değişiklikler yaptı. Muleka değişikliği son derece yanlıştı. Çıkardıktan sonra 'Keşke çıkarmasaydım' dediklerini duyuyordum."
"Başakşehir 40 bin seyirciyi susturdu"
- "N'Koudou gol attıkça paylaşmaktan vazgeçti. 'Ben atacağım' demeye başladı. Başakşehir, Konyaspor ve Trabzonspor set oyunu oynuyor. Bu takımlara karşı oynamak çok zordur. Bu bir sınavdır. Galatasaray için de Fenerbahçe için de böyledir. Başakşehir 40 bin seyirciyi susturdu. Paslaşarak seyirciyi susturmayı başardı."