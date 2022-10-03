Rıdvan Dilmen'den derbi yorumu: Uzun süredir böylesini görmedim

Süper Lig’in 8. haftasında Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 0-0 eşitlikle sona erdi.
TV8,5'ta mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, dikkati çeken yorumlarda bulundu. Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"İki takım da beraberlik için oynamış gibiydi"
- "Son yıllarda gördüğüm en kötü derbilerden biri. Pozisyon fakirliği vardı. Sanki iki takım da beraberlik için oynamış gibiydi. Hakem de aynı şekilde. Espri bir yana, psikolojik faktörler gidişatı etkiledi."
"Uzun süredir böylesini görmedim"
- "Coşkulu bir Beşiktaş taraftarı vardı maçtan önce, seremoniye kadar. İki haftadır beklenen derbi olmasına rağmen oyun inisiyatifi Fenerbahçe'deydi ama olmadı. Hiç ev sahibinin üstün oynamadığı bir derbi görmedim uzun süredir."
"Fenerbahçe açısından tahmin yapamadık"
- "Fenerbahçe, geçen sezon Galatasaray'ı yendi mesela deplasmanda, onda da olmamıştı. Herkesin beklentisi gollü maçtı. Fenerbahçe'nin nasıl oynayacağını bilmediğimiz için Fenerbahçe açısından tahmin yapamadık."
"Jesus'un kazanmaya geldiğini hissediyordum"
- "Beşiktaş Başakşehir'e, Fenerbahçe de Konya'ya karşı zorlanmıştı önceki haftalarda. Maçın gidişatında Jesus'un kazanmaya geldiğini hissediyordum."
"Fenerbahçe tribünleri durdurdu"
- "Beşiktaş savunma arkasına top atmak zorunda kaldı, 6 kez ofsayta yakalandı. Savunmayı öne çıkarması Fenerbahçe'nin işe yaradı. Ersin 2 tane ilk yarıda iyi top çıkardı. Fenerbahçe ilk yarıda yüzde 10 daha iyi oynayarak Beşiktaş tribünlerinin gürültüsünü durdurdu."
"Ghezzal tribünleri ayaklandırdı"
- "Üçer oyuncu değişikliklerinden sonra oyun Fenerbahçe açısından durdu resmen. Beşiktaş'ta Ghezzal fark yarattı. Alanya maçı 3-1 iken çıktı oyundan 2. haftada. Çok net değiştirdi gidişatı. Yıldız oyuncusuz olmadığını gösterdi bir kez daha. Tribünleri de ayaklandırdı."
"Osayi'de kapris gördüm"
- "Osayi'yi sağ beke, Ferdi'yi ileriye aldı Jesus. Osayi'de kapris gördüm. Jesus'un onu uyaracağını düşürdüm. Biraz uyuşukluğu oldu uzun süre oynamadığı için."
"Kaybetse Ismael giderdi"
- "Alan memnun satan memnun durumu oldu. Fenerbahçe otobüse binecek, kumanyasını yiyecek 1 puan 1 puandır deyip evine dönecek. Kaybetse bence Ismael giderdi. Tedirginlik onda da vardı. Son dakikalarda kazanmayı hesaplamış o belliydi. Aslında oyun için adil bir sonuç oldu. Dağ fare doğurdu da diyebiliriz."
"Derbiyi izlemek zor geldi"
- "Arsenal, Liverpool ve Manchester derbilerini izledik. Onları izledikten sonra bu derbiyi izlemek de zor geldi gerçekten."
"Hakem maçı rahat yönetti"
- "Hakemin de çok mutlu olduğunu düşünüyorum. İkinci yarıda oynatarak oyunu kendine geldiğini hissettim Volkan Bayarslan Hoca'nın. Değişiklikler ve duran anlardan sonra fazlası olmayınca 4 dakikayı yapıştırdı hemen, rahatça maçı yönetti. Hiçbir zaman kötü hakem değildi, yıllarca itilmiş şekilde kenarda bekledi. Evine gidince oh bu maçı da atlattık diyecek. Hakemin kart standartları yanlıştı, sonra toparladı. Fenerbahçe ile x bir takımın maçıyla, Beşiktaş'ın x bir takımla oynadığı maçı yönetmekten daha kolay bir maç oldu bu hakem açısından."
"Bu Beşiktaş'ı nasıl yenemedik diyordur"
- "Beşiktaş taraftarının tamamı, Fenerbahçe taraftarının yüzde 90'ı mutsuz ayrıldı maçtan. Biz bu Beşiktaş'ı nasıl yenemedik diyordur Fenerbahçeliler."