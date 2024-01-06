Süper Lig'in 19. haftasında evinde Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş, mücadeleyi 3-1 kaybetti. Bu sezon ligdeki 7. mağlubiyetini alan siyah-beyazlılar zirvenin bir hayli gerisinde kaldı.





TV8,5'ta mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, Başkan Hasan Arat'ın hazırlıksız geldiğini ve Beşiktaş'ın durumuna üzüldüğü söyledi.





Dilmen'in Beşiktaş-Kasımpaşa maçıyla ilgili yorumları şu şekile:





"Hayatımda ilk kez gördüm"





"Beşiktaş'ın maçlarından sonra yorum yapmak bir futbol adamı olarak beni çok üzüyor. Çocukluğumuzdan itibaren bu camialar büyük camialar. Üzücü olan tarihinde belki de hiç olmayacak olan son 3 iç saha maçını da 3-1 kaybediyor oluşu. Arada da 5-0'lık Club Brugge mağlubiyeti var. Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm. Beşiktaş gibi böyle büyük bir camianın taraftarını üzmeye hakkı yok. Konuştuğum Beşiktaşlı insanlar çok üzülüyor. Beşiktaş'ın bu duruma düşmesi içimizi acıtmıyor değil."





Beşiktaşlı futbolcular maçta büyük moral bozukluğu yaşadı.

"Sadece Gedson"





"Şu kadroya baktığımız zaman ezeli rakipleriyle arasında dağlar kadar fark var. Bu Beşiktaş takımı, tarihinin en kötü kadrolarından bir tanesi. Beşiktaş bu değil. İyi kadrolu Beşiktaş'a bu kadrodan sadece Gedson'u alırdım. Eğer tabii o da formdaysa. Belki Salih zorlar. Onun dışında Rashica dahil kimseyi yeterli bulmuyorum."





"Necip Uysal'a saygımız sonsuz ama..."





"Necip Uysal'ın çıkması Beşiktaş'ı dağıtıyorsa burada bir düşünmek lazım. Necip Uysal'a saygımız sonsuz, yanlış anlaşılmasın ama adam sonradan stoper."

Necip Uysal sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamadı.





"Rosier niye gitti?"





"Valentin Rosier'i Türkiye'deki en iyi iki sağ bekten biri olarak görüyorum. Rosier niye gitti? Bu oyuncular kazanılabilirse iyi oyuncular."





"Başkan hazırlıksız gelmiş"





"Maalesef ki başkan Hasan Bey hazırlıksız gelmiş. Geldiği günden önceki demeçlerini çok iyi hatırlıyorum. Öylesine bir havuzdan bahsetti ki hem teknik adam hem oyuncu havuzu olarak. Mesela PSG ile Chelsea yaz ayına kaldı gibi."





Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: "Teknik direktör konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda bunun bilgisini veririz. Beşiktaş büyük bir camiadır her şeyin üstesinden gelir" pic.twitter.com/BN3xIJOUtV — SPOR (@yenisafakspor) December 23, 2023





"Koşarken ayakları gitmiyor"





"Beşiktaş'ta çoğu oyuncu sezonu kafasında bitirmiş. Böyle olunca taraftar da bitiriyor. Koşarken bile anlayabiliyorsunuz bunu. Ayakları gitmiyor koşarken."





"Transferlerle toplanabilir"





"Başkan Hasan Arat'ın teknik direktör konusunu bir an önce bitirmesi gerekli. Ne kadar hızlı olursa o kadar zamandan kârdır. Takım transferlerle toplanabilir."























