Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı yıldıza: Sabah kalkamaz

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
TV8,5'ta mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, dikkati çeken tespitlerde bulundu.
İşte Dilmen'in maçla ilgili yorumları:
"Kötü oynarken kazanabilmek büyük iş"
- "Giresun maçını kaybetti ama bu maçta daha kötü oynadılar. Kazanmalarına rağmen söylüyorum. Galatasaray'ın aldığı puan oynadığı oyundan daha fazla. Ama bu büyük takımlar için büyük avantaj. Kötü oynarken kazanabilmek de büyük iştir."
"Vasat geçirdiği 7 haftayı lider kapattı"
- "Avrupa'nın değerli oyuncuları. Bir tanesi PSG'den gelmiş. PSG göndermek zorundaydı. Bekledi, sabır gösterdi ve aldı Galatasaray. Vasat geçirdiği ilk 7 haftayı lider kapatması önemli. Yarın öbür gün bu oyuncular toparlandığı zaman bu puanlar çok önemli olacak. Karşısında hiç gol yemeyen bir takım vardı."
"Gelen oyuncular çok popüler isimler"
- "Okan Buruk'un biraz duygularıyla hareket ettiğini görüyorum. Oyuncu seçimlerinden dolayı söylüyorum bunu. Okan Hoca tırnaklarıyla geldi buraya. Gelen oyuncular çok popüler isimler. Bundan 8 yıl önce çilek, böcek zamanları olsa bu popülerlikleri olmaz. Mertens için demiyorum ama mesela Torreira'da olmaz."
- "Sergio Oliveira giderek kalitesini gösteriyor. Fiziki anlamda da çok iyi olan bir oyuncu. Savunmada merkezdeki oyuncular süper değil. Emin genç ve zamanı var. Muslera maçı aldı. İki reaksiyon gösterdi ve takıma maçı kazandırdı. Okan Hoca bu takımın fizik gücünü artırmalı. Bunun temel sebebi takımın yaşı."
"Birden fazla Hagi'yi günümüz futbolu kaldırmaz"
- "Hagi'nin ağır kalmasını diğer oyuncular kaldırabilir. Ama birden fazla Hagi'yi bu günümüz futbolu kaldırmaz. Mertens için de aynı şey geçerli. Senin 10 numaran Mertens ise merkez orta sahanda iki tane defansı düşünen oyuncun olmalı."
"Sergio Oliveira sabah kalkamaz"
- "Yeni transfer Mertens, Yusuf ve Yunus'un fiziği çok iyi değil. Omuzu yiyince düşüyor. Sergio Oliveira sabah kalkamaz. Orta sahada çok çalıştı. Kolay değil. Icardi'nin kuvvetli bir şekilde bu takıma dönmesi çok önemli."
📸 Golün ardından 𝐒é𝐫𝐠𝐢𝐨 𝐎𝐥𝐢𝐯𝐞𝐢𝐫𝐚 ve bizim takım! #GSvKNY #SaldırGALATASARAY pic.twitter.com/Xl19O5WWK6
📸 Golün ardından 𝐒é𝐫𝐠𝐢𝐨 𝐎𝐥𝐢𝐯𝐞𝐢𝐫𝐚 ve bizim takım! #GSvKNY #SaldırGALATASARAY pic.twitter.com/Xl19O5WWK6— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 16, 2022
"Yusuf Demir umarım Muhammet Demirci gibi olmaz"
- "Galatasaray taraftarı bu sene çok ümitli. Karşısında ciddiye alınacak bir takım vardı. Hocanın taktiksel gelişimi yüzde bir milyon halletmesi gerekiyor. Ama sonuçlandırmak her zaman iyidir. Futbolda fizik ve taktik çok önemli. Fizik olarak düzeltmek mümkün olmayan oyuncularda ısrar etmenize gerek yok. Yusuf Demir, umarım Beşiktaş'taki Muhammet Demirci gibi olmaz."
"En sonunda teknik direktörlüğe soyunacağım"
- "Galatasaray'da yerli alternatifi değişti. Bana diyorlar ki; 'Çok biliyorsan çık kendin yap'. En sonunda teknik direktörlüğe soyunacağım. Bunu bir espri olarak kabul edelim. Yeni nesil teknik direktörlük akademisyenleri emrediyor."