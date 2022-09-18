Rıdvan Dilmen'den Ersin Destanoğlu yorumu: Hoca yol veriyor Beşiktaş'ın İstanbulspor ile berabere kaldığı maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, siyah-beyazlı takımın teknik ekibini eleştirdi. "Bu kadar baskıyı kaldıramıyorsanız Beşiktaş size göre değil" diyen Dilmen, Ersin Destanoğlu konusunda da açıklamalarda bulundu. Rıdvan Dilmen, "Ersin'in sözleşmesi durumunun oynamaması ile alakalı olduğu söyleniyor. Böyle bir şey yoksa özür dilerim Beşiktaş camiasından ancak takımın teknik direktörü bu söylentilere yol veriyor" dedi.

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