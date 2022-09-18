Rıdvan Dilmen'den Ersin Destanoğlu yorumu: Hoca yol veriyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. İki kez öne geçtiği maçta skor tutamayan siyah-beyazlılar taraftarına büyük üzüntü yaşattı.
TV8,5'ta mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, siyah-beyazlı takımdaki oyuncu değişikliklerini eleştirdi.
İşte Dilmen'in İstanbulspor-Beşiktaş maçı yorumları:
"Beşiktaş saha içinde kaybetmiyor"
- "Beşiktaş 10 gol yemiş, 7'si ikinci yarıda. Görünen köy kılavuz istemez. Beşiktaş oyunu saha içinde kaybetmiyor ancak saha dışı müdahaleler kulübe zarar veriyor. Ersin'i 2 hafta oynatmayarak kulübe kötülük ettiniz."
"N'Koudou niye oyundan alındı?"
- "Ersin'in 2 maç oynamamasının mantığı yok. Beşiktaş kendi kendine puan kaybediyor. N'Koudou niye oyundan alındı bilmiyorum. Geçen hafta çıkması gerekirken kaldı, bu hafta iyi oynarken çıktı."
"Beşiktaş size göre değil"
- "Tayyip sakatlanınca Necip'i sokmayıp 2 değişiklik yaptı hoca, neden? Çünkü 1 haftadır Necip konuşulduğu için başına iş almak istemedi. Bu kadar baskıyı kaldıramıyorsanız Beşiktaş size göre değil."
"Böyle bir şey yoksa özür dilerim"
- "Ersin'in sözleşmesi durumunun oynamaması ile alakalı olduğu söyleniyor. Böyle bir şey yoksa özür dilerim Beşiktaş camiasından ancak takımın teknik direktörü bu söylentilere yol veriyor adeta."
"Mağlup olsan anlayacağım"
- "Hem Ankaragücü maçında hem bu maçta Cenk Tosun'u maçın son anlarında oyuna sokup çift forvete dönüyor. Mağlup olsan anlayacağım ancak öndeyken takımı niye bozuyorsun? Bu değişikliklerin altında 'Cenk'ten yine kapris yemeyeyim' düşüncesinin olduğunu düşünüyorum."
"Oyuncu değişikliği yapmak kanun mu?"
- "Skora göre yorum yapmak çok yanlış. Beşiktaş, Ankaragücü'nü 3-2 yenerken de hoca yanlış değişiklikler yapmıştı, bu maçta da yaptı. İstanbulspor'un ikinci golü öncesi orta saha bomboş oyuncu topu sürüklüyor, sonra frikik ve gol. Kazandığınız maçı bu şekilde vermeyi gerçekten anlamıyorum. Kanun mu oyuncu değişikliği yapmak?"
"İstanbulspor'a saygı duyuyorum"
- "İstanbulspor'a büyük saygı duyuyorum. 2 kez öne geçti maçta 2 kez İstanbulspor'a davetiye çıkarırsanız sonuç bu olur, engelleyemezsiniz."
- "Beşiktaş'ın attığı ilk gol dahi sıkıntılı. Hakem çift vuruş vermiş, 4 Beşiktaşlı oyuncu kendi aralarında kimin pası vereceğini tartışırken N'Koudou bir anda gelip topa vuruyor. Haberi dahi yok çift vuruştan. O gol N'Koudou'ya değil, kaleciye yazılır."
- "Galatasaray, maç sonlarında attığı gollerle ilerliyor. Fenerbahçe mesela Rennes maçında hocanın yaptığı değişiklikler ile durumu 2-2'ye getirmiş. Yani kenarda yapılan değişikliklerden kötü etkilenen tek takım Beşiktaş. Teknik direktörün ağırlığı olacak, karar verici olacak. Ismael'in oyun görüşünün iyi olduğunu düşünmüyorum."