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Rigas Skola - Galatasaray || Canlı izle - Canlı sonuç

Rigas Skola - Galatasaray || Canlı izle - Canlı sonuç

17:173/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Sarı-kırmızılılar ikide iki yapmak istiyor.
Sarı-kırmızılılar ikide iki yapmak istiyor.

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Rigas Skola ile karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 19.45'te başladı. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Rigas Skola - Galatasaray maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Letonya ekibi Rigas Skola ile karşı karşıya geliyor.


Riga'daki Daugava Stadı'nda oynanacak maç saat 19.45'te başladı. Mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Slovak hakem Filip Glova düdük çalıyor.


Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen ve Hakim Ziyech sakatlığı Fernando Muslera ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek.


RİGAS SKOLA - GALATASARAY 11'LER

Rigas Skola: Ondao, Savanlnieks, Prenga, Lipuscek, Nije, Marhiev, Panic, Odisharia, Ikaunieks, Kouadio, Ndjiki.

Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Icardi.


RİGAS SKOLA - GALATASARAY CANLI İZLE

Rigas Skola - Galatasaray maçını canlı izlemek için

RİGAS SKOLA - GALATASARAY CANLI SKOR


UEFA AVRUPA LİGİ 2. HAFTA SONUÇLARI


#Galatasaray
#Rigas Skola
#UEFA Avrupa Ligi

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