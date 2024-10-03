Rigas Skola - Galatasaray || Canlı izle - Canlı sonuç

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Rigas Skola ile karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 19.45'te başladı. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Rigas Skola - Galatasaray maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Letonya ekibi Rigas Skola ile karşı karşıya geliyor.
Riga'daki Daugava Stadı'nda oynanacak maç saat 19.45'te başladı. Mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Slovak hakem Filip Glova düdük çalıyor.
Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen ve Hakim Ziyech sakatlığı Fernando Muslera ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
RİGAS SKOLA - GALATASARAY 11'LER
Rigas Skola: Ondao, Savanlnieks, Prenga, Lipuscek, Nije, Marhiev, Panic, Odisharia, Ikaunieks, Kouadio, Ndjiki.
Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Icardi.