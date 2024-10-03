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Rigas Skola 2-2 Galatasaray MAÇ SONUCU

Rigas Skola 2-2 Galatasaray MAÇ SONUCU

17:173/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Letonya'da üstünlüğü koruyamadı.
Letonya'da üstünlüğü koruyamadı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray 2-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 2-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 berabere kaldı.


Daugava Stadı'nda yapılan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 12. dakikada Dries Mertens, 38. dakikada ise Yunus Akgün'ün ayağından gelen gollerle 2-0 üstünlük kurdu. Galatasaray, 40. dakikada Janis Ikaunieks'in golüne engel olamayınca devre arasına 2-1 önde girdi.


Karşılaşmanın ikinci yarısına ev sahibi takım daha iyi başladı. Aradığı golü 55. dakikada Lasha Odisharia ile bulan RFS, skoru 2-2'ye getirdi. Geri kalan bölümde etkisiz bir futbol ortaya koyan Galatasaray, öne geçecek fırsatları yakalayamadı. Mücadele beraberlikle sona erdi.


Bu sonuçla Galatasaray ikinci hafta sonunda 4 puana yükselirken RFS ilk puanını aldı.


RİGAS SKOLA - GALATASARAY MAÇ SONUCU


UEFA AVRUPA LİGİ 2. HAFTA SONUÇLARI


#Galatasaray
#Rigas Skola
#UEFA Avrupa Ligi

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