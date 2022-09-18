Rıza Çalımbay: Ankaragücü maçına Sivas'tan değil, Romanya'dan geldik

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olmalarında erken yedikleri golün etkisinin büyük olduğunu söyledi. Çalımbay ayrıca, Avrupa maçları sebebiyle oyuncuların yorgun olduklarını belirterek, bu maç için 1 gün dinlenip doğrudan Romanya'dan Ankara'ya geldiklerini söyledi.
Çalımbay'ın açıklamaları şu şekilde:
- "Biz Slavia Prag'la perşembe gecesi 10'da maç oynadık. Maç bittikten sonra öbür güne geçiyorsunuz. Oyuncuların uyuması saat 2-3'ü buluyor. Bir gün dinlenip bizi pazar günü maç oynattılar hem de saat 5'te, isyan ettim. Diğer takımlar pazartesi oynuyor. Avrupa'ya zorlukla gidiyoruz. Avrupa ve ligi aynı anda götürecekseniz sağlam, alternatifli kadronuz olmalı. Geçen sene İsrail deplasmanına 2 yedekle, bu sene Romanya'ya 4 yedekle gittik. Bu sıkıntılarla baş etmek kolay değil. 7-8'e yakın oyuncum sakat, 2'si Slavia Prag maçında sakatlandı. Federasyondan sadece maç saatlerimizi ayarlamasını istiyoruz, o zaman problem olmaz. Mazeret gösteriyormuş gibi diyenler oluyor ama ben hiçbir yerden korkmam. Avrupa kupalarını da ligden daha önemli görürüm, milli maç gibidir. Biz Anadolu takımı olarak büyük bütçesi olmayan bir takımız. 1 aydır antrenman yapamıyoruz. Vakit yok. Oyuncularıma defans hatalarını çalıştıracak zaman bulamıyorum. Her sezon başı bu takım ya 7. ya da 8. haftalardan sonra çıkışa geçiyor. Benim takımım yumuşak bir takım olmaz. Benim takımım agresif, temaslı bir takım olur. Sıkıntılar olacak, bir karar vereceğiz. İleri gitmekten vazgeçmem kesinlikle. Avrupa'dan o gruptan da çıkacağız, ligde iyi yere geliriz. Önemli olan bizim için sakatların iyileşmesi. Lige de yeni bir başlangıç yapmış oluruz."