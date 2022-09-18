Rıza Çalımbay: Ankaragücü maçına Sivas'tan değil, Romanya'dan geldik

Hayat

Yapay zeka ve sanat derste buluştu

Teknoloji hayatımıza girdiği günden bu yana birçok şeyi değiştirdi. En son NFT ile başlayan sanat-teknoloji işbirliği, yapay zekayla farklı üretimlerin ortaya çıktığı bir noktaya geldi. İstanbul Topkapı Üniversitesi de bu gelişime ayak uydurarak yeni eğitim döneminde Türkiye’de bir ilki gerçekleştirip, yapay zekayla sanat ve tasarım dersi verecek.