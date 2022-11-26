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Rıza Çalımbay: “Önümüzdeki 4 maç çok önemli”

Sivasspor, Dünya Kupası arasında Antalya'da kampa girdi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çalımbay, "Lige yeni başlıyormuşuz gibi hazırlanmalıyız. Eksiklerimiz, hatalarımız var" dedi. Açıklamaların tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Rıza Çalımbay Antalya kampında konuşu: Lige çok iyi girmek için her türlü hazırlığı yapacağız​
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Rıza Çalımbay: "Lige çok iyi girmek için her türlü hazırlığı yapacağız"

Belek kampının takım için çok önemli olduğunu söyleyen Çalımbay, "Avrupa kuplarında çok iyi şeyler yaptık, grubu lider tamamladık. Mart ayına kadar Avrupa maçı yok ama onun dışında hem lig hem de Türkiye Kupası maçları başlayacak. Onun için burada ki eksikleri gidermemiz gerekiyor. Ligde istediğimiz yerde değiliz. Onun için lige yeni başlıyormuşuz gibi hazırlanmalıyız. Eksiklerimiz ve bundan önceki maçlarımızda yaptığımız hatalarımız var. Bunları gidermek için çok iyi bir zaman oldu. Bu zamanı da çok iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. 4 tane hazırlık maçı oynayacağız. Bu maçlarda tüm takıma görev vereceğiz. Lige çok iyi girmek için her türlü hazırlığı yapacağız" diye konuştu.

“Önümüzdeki 4 maç çok önemli”

Transferlerle ilgili soruları da cevaplayan Çalımbay, "Şimdi transferi konuşmanın zamanı değil. Oynayacağımız çok önemli 4 maçımız var. Bu 4 maçın 3’ü deplasman. Sadece Galatasaray ile sahamızda oynayacağız. Bu maçların hepsi çok önemli. Transfer arayışımız var. Oyuncu almak için ne gerekiyorsa yapacağız ama şuan ki tek düşüncemiz 4 maçımız. Transfer konusu daha sonra. Ligde ne kadar rahat olursak, Avrupa da o kadar rahat maç oynarız."

“Dünya Kupası zamanla daha heyecanlı olacaktır”

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’yla ilgili soruları da cevaplayan Çalımbay, sürpriz sonuçların aldandığını ve kimin kimi yeneceğinin belli olmadığını söyledi. Dünya Kupası’nın zamanının değişik olduğunu söyleyen Çalımbay, "Kimse Dünya Kupası’na odaklanamıyor. Taraftarlar da dahil buna. İlk defa bu aylarda kupa oynanıyor ancak zamanla çok daha heyecanlı olacağını düşünüyorum" dedi.

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