Spor Rıza Çalımbay istediği 4 futbolcuyu açıkladı
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Rıza Çalımbay istediği 4 futbolcuyu açıkladı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay; N'Koudou, Tyler Boyd, Cicaldau ve Morutan'ı istediklerini ancak sonuç alamadıklarını açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Rıza Çalımbay Beşiktaş ve Galatasaraydan hangi futbolcuları istedi?
Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 11 puan toplayabildi.

Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüren Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, transfer konusunda soruları cevapladı.

İsrailli futbolcu Dia Saba'nın takımdan ayrılacağını duyuran deneyimli çalıştırıcı, transferini isteyip alamadığı isimleri de açıkladı.

Fanatik'e konuşan Rıza Çalımbay'ın açıklamaları şöyle:

"Biri 2. Lig’e, diğeri Arabistan’a gitti"

  • "Saba ayrılmak istedi. Ailesinden dolayı problemli. Gelirken de problem vardı, geldi başladı ama sorun devam ettiği için ayrılıyor. Şimdi onun yerine adam arıyoruz. Leke James sakat. Yerine mutlaka bir adam alacağız. Büyük takımlardan çıkacak oyuncular var ama maliyetler yüksek. Sivasspor kendi bütçesine göre hareket etmek zorunda. Boyd’u istedik alamadık. N’Koudou’yu istedik olmadı. Galatasaray’dan Rumen oyuncuların ikisini de istedik. İtalya’ya 2. Lig’e gitti, bize gelmedi. Diğeri Arabistan’a gitti."

"Altyapıda direkt oynayabilecek oyuncu yok"

  • "Ben Beşiktaş altyapısından yetişmiş biriyim. Altyapıdaki çocukların neler beklediğini, neler yaşadığını, hissettiğini çok iyi biliyorum. Sezon başında 7-8 oyuncumuzu kampa götürdüm. Şu anda da Emre var bizimle. Çok iyi bir oyuncu olacak. 1 seneye çok iyi bir şekilde gelecek, 16 yaşında daha. Özkan’ı da aldık daha önce. Yeter ki oyuncu çıksın. Ben alırım tabii. Altyapıda güzel bir organizasyon var. İyi işler yapıyorlar. Bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Oyuncuya da ihtiyacımız var. Ancak şu anda bizde direkt oynayabilecek seviyede bir arkadaşımız yok."

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