Rıza Çalımbay: Beşiktaş'ın hedefi bitmez

Beşiktaş, teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın istifası sonrası takımı kulübün efsanesi Rıza Çalımbay'a emanet etti. Seçime kadar siyah-beyazlı takımı çalıştıracak olan 60 yaşındaki deneyimli teknik adam için Nevzat Demir Tesisleri’nde imza töreni düzenledi.





Çalımbay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Beşiktaş'ta başladım ve burada bitirdim"





"Bütün futbol hayatım Beşiktaş'ta başladı ve burada bitti. Beşiktaş'ın bende yeri hep apayrıdır. Aynı ilk başladığım zamana benziyor bugün. Saydın Demirören döneminde de böyle başladım. Başkan, Del Bosque zamanı çağırdı ve 'Beşiktaş'ta çalışır mısın?' dedi. Sıkıntılı ve kaosla başladık. Bir tek Galatasaray'a kaybettik, namağlup bitiriyorduk."





"Bu krizi en iyi şekilde atlatacağız"





"Takımın durumu iç açıcı değil. Nerde krizi var, onu bulmamız lazım. Ufak bir idman yapacağız ve maça çıkacağız. Bu benim için dezavantaj. Ancak oyuncularla konuştuk. İnşallah sahaya bambaşka şekilde çıkacaklar. Bu krizi en iyi şekilde atlatacağız."





"Yapar mıyız hocam?' dediler"





"Beşiktaş'a geldiğim için mutluyum. 'Durumumuz iyi değil' dediler, 'Sorun değil' dedim. 'Yapar mıyız hocam?' dediler, ben de 'Yaparız' dedim."













"Taşın altına elimizi koyacağız"





"Nereye kadar giderse bu anlaşma... Bizim için zor bir başlangıç. Hakikatten sıkıntılı durum. Taşın altına elimizi koyacağız. Başkana da söyledim, bana bir görev teklif edildikten sonra 'Yok' demem mümkün değil. 2 maç olur, 3 maç olur... Çağırıldığım zaman gerekeni yaparım. Mutluyum, işimizin zor olduğunu biliyorum. Buraya benden önce gelen arkadaşlardan daha zor durumdayım. Daha önce gelsem, daha farklı şeyler olacağını biliyorum. Ama bu durumu atlatacağız."





"Taraftarımızı kazanmalıyız"





"En önemli destekçimiz taraftar. Taraftar üzgün, kızgın, sinirli. Öncelikle onları kazanmamız lazım."





"Aradan sonra bambaşka döneceğiz"





"Oyuncuların kapasitesi bu değil. Onu aşmak için zaman lazım. Ancak zaman yok. Bir ter idmanı yapacağız ve maça çıkacağız. En önemli şey Başakşehir maçını geçmek. Sonra ara var ve arada kampa gideceğiz. Aradan sonra bambaşka şekilde döneceğiz. Elimizden geleni yapacağız. O sıkıntıları çözeceğiz. Bazılarının sıkıntısını biliyoruz, transferden oluyor. Sorunları kafadan atıp, maçlara daha iyi devam edeceğiz. Futbolda her şeyi gördüm. Çok krizli takımla gittim. Önce krizi çözüp, sonra işimize bakıyorduk. Burada zaman az, maça 1,5 gün bile yok."





"Başakşehir maçı sonrası önümüz açılacak"





"Sabah çok erken geldim, sabahtan beri takımı yazıyorum. Sakat çok. Altyapıdan oyuncu çıkarabiliriz. Sakatlığı olan oyuncuyu asla oynatmayacağız. Başakşehir maçını iyi şekilde bitirdikten sonra önümüz açılacak."





"Beşiktaş'a minnet borçluyum"





"Sezon başında gelmeyi, transferleri yapmayı biz de isteriz. Ancak şu anda bizi çağırdılar. Yapacak bir şey yok. "Çok iyi Beşiktaşlı olduğumu" söylediler. Ne olursa olsun, çağırdıkları zaman gelirim. Beşiktaş'a minnet borçluyum. Beşiktaş bize verdi, şimdi sıra bizde. Elimizden geleni yapacağız."





"Beşiktaş şampiyonluğa oynar"





"Beşiktaş şampiyonluğa oynamak zorunda. Başkan adayları sağ olsun beni aradılar. Hepsi değerli insanlar. Ben zaman düşünmüyorum. Tek düşündüğüm şey Başakşehir maçı. Bana zaman verildiğinde iyi şeyler yapacağıma yürekten inanıyorum. Bu takım geçen sene 15 maç namağlup gitti. Bugünkü durumdan çok iyisini yapabilirler."





"4 maç sonra gitmekten korkmuyorum"





"İlk geldiğimde de taşın altına elimi koydum. O sene de Avrupa'dan elenmiş, Türkiye Kupası'ndan elenmiş, ligde alt sıralarda bir takım vardı. Ama biz çok güzel şeyler yaptık, bir tek Galatasaray'a kaybettik. O zamanki Rıza ile bugünkü Rıza arasında çok fark var. 4 maç sonra gitmekten korkmuyorum."





"Bakhtiyor'ın yeri sol bek değil"





"Transfer edilen oyuncuların hepsi iyi. Bana göre hazır değillerdi. O yüzden kendilerini gösteremediler. Özellikle Bakhtiyor Zaynutdinov! Milli takımında çok iyi işler yapıyor ama bizde sol bek oynuyor. Yeri sol bek değil. Herkes kendi pozisyonunda oynayacak. Arkadaşlarımız daha erken ve hazır gelselerdi, bu takım bambaşka olurdu."





"Hazır mısın?' dedim, 'Yok' dedi"





"Teknik direktörün liderlik vasfı olmazsa, oradaki krizi çözme şansı sıfır. Dün futbolcularla görüştüğümde hepsinde kırgınlık, mental yorgunluk ve karamsarlık gördüm. Bunları düzelteceğiz. Bunun için zamana ihtiyacımız var. Sakat arkadaşlar da var. Bu takım toparlanır ama oyuncuların da istemesi lazım. Vincent Aboubakar'ı gördüm ve 'Hazır mısın?' dedim. O da 'Yok, sakatım' dedi. Zaten sekerek yürüyor."





"Beşiktaş'ın hedefi bitmez"





"Galibiyet serisi yaparsak, yukarıdakileri yakalayabiliriz. 3-4 galibiyetle çok iyi yerlere gerebiliriz. Beşiktaş'ın hedefi bitmez. Lig var, kupa var. Futbolcu arkadaşlarıma güveniyorum. Çok yetenekli olduklarını düşünüyorum."





"Genç arkadaşımızı Antalya kampına götürmek istiyoruz"





"Altyapının başında olan ağabeyimiz Mehmet Ekşi ile görüştük. Birkaç genç arkadaşımızı Antalya kampına götürmek istediğimi söyledim. Mert Hakan Yandaş'ı mesela biz gördük, çok iyi bir yere geldi. Şu anda Fenerbahçe'de. Altyapıdaki arkadaşlarla aramız iyi. Uzun süre devam edersek, 5 yıllık projem var."





"Kafalarını sahaya vermeleri gerekiyor"





"Kendi antrenör ekibimle yola devam edeceğim. Bir aksilik olursa, başka birini de ekibe alırız. Takımın her yerinin iyi olması lazım. Bu takımdakiler pasif oyuncular değil. Kafalarını sahaya vermeleri gerekiyor. Başakşehir maçını çok iyi bitirmemiz lazım. Taraftara çok ihtiyacımız var gerçekten. Beraber yeni sayfa açmamız lazım."





"Başarılı olmamak için neden yok"





"Ligde neyin, ne olacağı belli olmaz. Beşiktaş geçen sene 15 maç namağlup gitti. Başarılı olmamak için neden yok. Devrede de 1-2 transfer yaparsan, istediğinizi yapabilirsiniz. Yukarıdakileri yakalayabilirsiniz. Avrupa'ya gidebilirsiniz."





"Burak Yılmaz'ın belli evreleri geçmesi gerekiyor"





"Burak Yılmaz sevdiğim bir insan. Eskişehir'de, Trabzon'da beraberdik. Futbolculuğu mükemmeldi. Hiç görüşmedik. Nasıl biri olduğunu biliyorum. Erken başladı. Çok hırslı birisi. Antrenörlükte belli bir yere gelmeniz gerekiyor. İyi futbolcuyuz ama hemen antrenör olamayız. Yanımızdaki ekip çok iyi olmalı. Biz anatomiyi bilmeyiz ama yanımızdaki arkadaşlar bilir. Kesinlikle de tecrübe kazanmamız lazım. Futbolculuktan sonra staj lazım. Ümit Milli Takım'da 2 sene çalıştım, Mustafa Denizli'nin yanında çalıştım. 'Fenerbahçe'ye de gel' dedi ama İngiltere'ye gittim, takımların idmanlarını analiz ettim. Christoph Daum'un yardımcılığını yaptım. Sonra Göztepe'ye gittim. Burak da çok iyi antrenör olabilir, belli evreleri geçmesi gerekiyor."



















