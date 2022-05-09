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Rıza Çalımbay: Finale kalacağız

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alanyaspor ile oynayacakları kupa maçını kazanıp finale çıkmak istediklerini belirtti. Çalımbay, “İnşallah finale kalacağız. Arkadaşlarıma inanıyorum ve güveniyorum. Alanyaspor takımı da kolay bir rakip değil. Çok zor bir takım” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Rıza Çalımbay: Finale kalacağız
Rıza Çalımbay

Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı öncesi kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

"Tarihi bir maç oynayacağız"

İlk olarak ligde geçtiğimiz hafta sahalarında Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldukları maçı değerlendiren Çalımbay, “Kasımpaşa maçında ilk 15 dakika hariç gayet iyi oynadılar. Böyle bir rotasyona gitmemiz gerekiyordu. 3 gün sonra kupada maçımız var. Oyuncularımızı riske atmak istemedik. Bugün Max Gradel antrenmana çıkamadı. 10 dakika antrenman olarak oynatalım dedik, girdi ve darbe aldı. Büyük bir darbe olsa belki Alanyaspor maçında oynayamayabilirdi. Tarihi bir maç oynayacağız. Kazandığımız taktirde finale çıkacağız. Çok güzel bir şey bu. Bu yüzden en ufak bir riske girmek istemedik. Oynayan arkadaşların da maçı kazanacağına inanıyordum. Belki de en çok pozisyona girdiğimiz maçlardan bir tanesiydi. Tam bir kadro ile çıksaydık bu maç böyle olmazdı. 3-1’lik mağlubiyeti hak edecek bir maç oynamadık” diye konuştu.

Hakem Ali Şansalan’a eleştiri

Maçın hakemi Ali Şansalan’a da eleştirilerde bulunan Çalımbay, "Son zamanlarda hakemler hakkında konuşmuyorum. Maçın hakemini seviyoruz ama Alanyaspor ile deplasmanda oynadığımız ilk maçta Mustapha Yatabare’ye gereksiz bir faul verdi ve ardından oyundan attı. Bu maçta da gözünün önünde ilk olarak Jorge Felix’e faul yapıldı onu vermedi, ardından da Felix rakibine faul yapınca onu veriyor. Onda da gol yedik zaten. Uzak olsa bir şey demeyeceğim ama gözünün önünde oluyor” ifadelerini kullandı.

  • “İnşallah finale kalacağız”
  • Çarşamba günü Alanyaspor ile tarihi bir maç oynayacaklarını kaydeden Çalımbay, "Bu maç Sivasspor için çok kritik. Bu maçta her türlü fedakarlığı yapmamız gerekiyor. Ligin ikinci yarısından beri hemen hemen her maçtan sonra söyledim. Pandemiden önce çok fazla taraftara karşı oynuyorduk. Namağlup gidiyorduk. Çok güzel bir desteği vardı taraftarımızın. Alanyaspor ile tarihi bir maç oynayacağız. Taraftarın olması bambaşka bir şey. Taraftar 12’nci adam değil 1’inci adamdır. Taraftar olmazsa oyuncu motive olmaz. Valimiz Salih Ayhan ve Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin çok güzel destek verdi. Oyuncu arkadaşlarımız bunun karşılığını sahada verecek. İnşallah finale kalacağız. Arkadaşlarıma inanıyorum ve güveniyorum. Alanyaspor takımı da kolay bir rakip değil. Çok zor bir takım. Maçın başından sonuna kadar oyundan kopmadan, taraftarımızın desteği ile elimizden gelenin en fazlasını yapmaya gayret göstereceğiz. İki senedir Avrupa’ya gidiyoruz yeni sezon da gitmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız" dedi.
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