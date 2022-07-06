Rıza Çalımbay görüştüğü futbolcuyu açıkladı

Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, takımın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Biz listeyi yönetimimize verdik. İstediğimiz mevkilerin ve oyuncuların isimlerini ilettik. Şu anda yönetim uğraşıyor ama tabii ki kolay değil. Biz mesela Ahmet'in yerine Göztepe'den Murat'ı aldık. Robin Yalçın'ı aldık. Her yerde oynatabileceğimiz kaliteli bir oyuncu. Bir nebze aldık yani. Fayçal'ın, Kayode'nin ve Konate'nin yerine alacağımız oyuncular var. Onları da bir an önce alırsak, o zaman bir sıkıntımız olmayacak" dedi.

"Salih ve Oğuzhan ile görüşmedik, sadece ben Güven ile görüştüm"

Transfer döneminde ismi kırmızı-beyazlı ekiple anılan Salih Uçan ve Oğuzhan Özyakup için girişimde bulunmadıklarını dile getiren Çalımbay, "Hiçbiriyle görüşmedik. Sadece ben Güven ile görüştüm. O da zaten Beşiktaş ile anlaşamamış. Bizim alma isteğimizin nedeni, Güven'in Beşiktaş ile anlaşması, bizim de onu kiralık almamızdı. Öyle bir düşüncemiz vardı. Ceyhun Kazancı ile görüştüm. Onlar da daha anlaşamamışlar. O yüzden öyle bir durum şu anda yok" ifadelerini kullandı.

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Güven Yalçın'ın Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdi.

"Transferlerimizin bir an önce gelmesi lazım"

Geçtiğimiz sezon hem lig hem de Avrupa'da mücadele ederken sıkıntı yaşadıklarını, bunun nedeninin ise sezonu erken açmaları olduğunu dile getiren Rıza Çalımbay, "Transferlerimizin bir an önce gelmesi lazım. Geçen sezon biz biraz sıkıntı yaşadık. 3 senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Ondan önce hiç yaşamadık. Neden sıkıntı yaşadık? Çok erken başladık. Ondan önce erken başlamamıştık. Bu sene de erken başlamıyoruz. Trabzonspor ile beraber ayın 15'inde, 16'sında durumumuz belli olacak. Rakimiz de ağustosun başında belli olacak. Onun için zamanımız var. Daha dikkatli olacağız. Anadolu takımlarının belli bir bütçesi var. Yapabildiğimiz kadar iyi transferler yapmaya çalışıyoruz" dedi.

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