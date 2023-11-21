Rıza Çalımbay iki futbolcunun biletini kesti

Beşiktaş, Sakaryaspor’la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanırken, Jean Onana ve Umut Meraş'ın performansı beğenilmedi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın son durumlarını görmek için ilk 11’de sahaya sürdüğü iki futbolcu, verilen kritik şansı iyi kullanamadı. Onana orta sahada yaptığı basit top kayıpları ve etkisiz futboluyla eleştiri topladı. Uzun süredir yedek bekleyen Umut Meraş da sol bek pozisyonunda etkisiz bir futbol ortaya koydu.





Rıza Çalımbay, Onana ve Umut’un performanslarından memnun kalmadı. Skorer'de yer alan haberde; deneyimli teknik adamın, iki futbolcu hakkında yeni yönetime olumsuz yönde rapor vereceği aktarıldı.

Onana, Sakaryaspor maçında 90 dakika sahada kaldı.









Elden çıkarılmaları gündemde





Beşiktaş, Onana’yı sezon başında 4 milyon euro bonservis karşılığında Lens’den kadrosuna katmıştı. Dört yıllık sözleşme imzalayan 23 yaşındaki futbolcunun talibi çıkması halinde satış opsiyonuyla birlikte kiralanmasının düşünüldüğü vurgulandı. Forma rekabetinde çok geride kalan ve beklentileri bir türlü karşılayamayan Umut Meraş’ın da Onana gibi elden çıkarılması planlanıyor. Sezon sonu bitecek sözleşmesinde 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunan 27 yaşındaki futbolcunun devre arası kiralık olarak veya bonservisiyle birlikte gönderilmesi düşünülüyor.





Bu arada Rıza Çalımbay’ın sol bek pozisyonunda Masuaku iyileşine kadar Tayfur Bingöl’e forma vermeye devam edeceği bildirildi.





Umut Meraş, Sakaryapor maçında 79 dakika süre aldı.



























