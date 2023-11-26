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Spor

Rıza Çalımbay: Seri yakalamamız lazım

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, seri yakalamak adına bu galibiyetin önemli olduğunu söyledi.

19:04 - 26/11/2023 Pazar
Güncelleme: 19:19 - 26/11/2023 Pazar
AA
Rıza Çalımbay

Rıza Çalımbay

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-1 yendi. Teknik direktör Rıza Çalımbay karşılaşma sonrası basın toplantısında konuştu.


Rıza Çalımbay, maçın ardından şöyle konuştu:


Samsunspor'un sezon içinde bambaşka bir kimliğe büründüğüne işaret eden Çalımbay, "Sezona biraz kötü başlamıştı ama sonraları gayet iyi şekilde düzelmiş. İlk yarı biz istediğimiz hiçbir şeyi tam yapamadık. Ancak ikinci yarı oyuncu değişikliği ve taktik değişikliğinden sonra iyi oynamaya başladık. Ama çok güzel bir maç oldu. Gerçekten iyi bir lig maçı oldu. Biz de galibiyet için oynadık, Samsun da galibiyet için oynadı. Biz değerlendirdik, pozisyonlarımızı galip geldik" ifadesini kullandı.


Çalımbay, galibiyetin kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Çünkü bizim bir seri yakalamamız lazım, eğer yukarıyı yakalamak istiyorsak onun için de galibiyet daha önemliydi. Bugün de çok mutluyum, deplasmanda uzun süredir galibiyetimiz yoktu, deplasmanında da galibiyet elde ettik. Yani bunun en büyük faydası da futbolcu arkadaşlarımızın hepsine bir öz güven geldi artık. Herkes daha rahat, daha iyi çalışıyorlar. Kendilerini veriyorlar inşallah bundan sonra da daha iyi olacaktır" şeklinde konuştu.






#Beşiktaş
#Rıza Çalımbay
#Samsunspor
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