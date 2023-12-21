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Spor

Rıza Çalımbay yenilgi sonrası oyuncuları suçladı

Beşiktaş sahasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Yenilgi sonrası oyuncularına yüklenen teknik direktör Rıza Çalımbay, "Gedson oynayabilirdi, ayağı o kadar önemli değildi. Chamberlain sakatlandı, yine her maç olduğu gibi. Yani sen nasıl kalecisin, oradaki topu vuracaksın gidecek, bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

22:29 - 21/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 23:13 - 21/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Teknik direktör Rıza Çalımbay
Teknik direktör Rıza Çalımbay

Beşiktaş, Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında evinde Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.


Karşılaşma sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Rıza Çalımbay'ın açıklamaları:
'Kendi kendimize yenildik'

"Bugün Alanyaspor bizi mağlup etmedi, kendi kendimize yenildik. Öyle 3 tane bariz hata yapılır mı yani! Yılların profesyonel oyuncuları! Gerçekten öyle... Attıkları golleri onlar atmadı, kendi ayağımızla, elimizle verdik. Oyuncu bu kadar duyarsız olur mu yahu. Oyuncuların biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Bu kadar taraftar var, onları sevindirmeleri gerekirken yaptıkları bireysel hatalardan dolayı maalesef maçı kaybettik. Onun dışında bir şey yok"


'İnanamıyorum'

"İkinci yarı gayet iyi başladık. Chamberlain sakatlandı, yine her maç olduğu gibi. Ondan önce Fenerbahçe maçında iki adamımız gitti. Gedson ve Umut gidince başka şeye döndü maç. İnanamıyorum. Oyuncuların bu kadar bariz hata yapmalarına. Elimizde yapacak bir şey de yok"


'Gedson oynayabilirdi'

"Gedson oynayabilirdi mesela, oynayabilirdi. Ayağı o kadar önemli değildi, oynayabilirdi"

'Gitgide takım zayıflıyor'

"Beşiktaş'ta oynamayan oyuncular oynasaydı, sağlam olsalardı, kadro dışı kalmasalardı. 5 tane kadro dışı kalan adam, kadro dışı kalmasalardı, doğru dürüst işlerini yapsalardı bugün bambaşka şey olurdu. Gitgide takım zayıflıyor. Altyapıdan alıyoruz. Tam hazır olmayanları oynatıyoruz"


'3 bireysel hata'

"Bugün her şey hikaye. Tek şey yaptığımız 3 bireysel hata. Hangi takımla oynarsan oyna, bu hataları yaparsan yenilirsin"


Mert Günok'un yediği gol hakkında

"Yani sen nasıl kalecisin, oradaki topu vuracaksın gidecek, bu kadar basit"




#Beşiktaş
#Rıza Çalımbay
#Alanyaspor
1 saat önce
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