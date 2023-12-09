Rıza Çalımbay'dan Aboubakar açıklaması: "Önemli olan kazanmak"

Süper Lig'in 15. haftası derbiye sahne oluyor. Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Siyah beyazlılar bu karşılaşmaya; 'Mert, Onur, Bailly, Amartey, Umut, Necip, Gedson, Chamberlain, Rebic, Muleka, Cenk' 11'i ile başlayacak.





"Önemli olan kazanmak"

Mücadele öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Aboubakar'ın kadroda yer almaması hakkında, "Her şeyden önce bugün kimin oynayıp oynamadığı önemli değil. Önemli olan kazanmamız. Tabii ki taktik değişikliği ve oyuncu değişikliği yaptık. Şu anda bir sıkıntı yok, maçı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.





"Net bir galibiyet istedik"

Maçı kazanmak zorunda olduklarını ifade eden Rıza Çalımbay, "Yukarı gitmek istiyorsak bu maçı kazanmamız gerekiyor. Bir oyuncu oynayabilir veya oynamayabilir. Bundan farklı bir şey çıkarmaya gerek yok. Oyunculardan bir şey istemedik sadece net bir galibiyet istedik" dedi.



















