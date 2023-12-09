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Spor

Rıza Çalımbay'dan Aboubakar açıklaması: "Önemli olan kazanmak"

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu mücadele öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kadro tercihleri hakkında konuştu. Aboubakar'ın ilk 11'de yer almaması hakkında Çalımbay, "Her şeyden önce bugün kimin oynayıp oynamadığı önemli değil. Önemli olan kazanmamız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
18:27 - 9/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Beşiktaş lig üçüncü sırada bulunuyor
Beşiktaş lig üçüncü sırada bulunuyor

Süper Lig'in 15. haftası derbiye sahne oluyor. Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Siyah beyazlılar bu karşılaşmaya; 'Mert, Onur, Bailly, Amartey, Umut, Necip, Gedson, Chamberlain, Rebic, Muleka, Cenk' 11'i ile başlayacak.


"Önemli olan kazanmak"

Mücadele öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Aboubakar'ın kadroda yer almaması hakkında, "Her şeyden önce bugün kimin oynayıp oynamadığı önemli değil. Önemli olan kazanmamız. Tabii ki taktik değişikliği ve oyuncu değişikliği yaptık. Şu anda bir sıkıntı yok, maçı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


"Net bir galibiyet istedik"

Maçı kazanmak zorunda olduklarını ifade eden Rıza Çalımbay, "Yukarı gitmek istiyorsak bu maçı kazanmamız gerekiyor. Bir oyuncu oynayabilir veya oynamayabilir. Bundan farklı bir şey çıkarmaya gerek yok. Oyunculardan bir şey istemedik sadece net bir galibiyet istedik" dedi.






#Beşiktaş
#Rıza Çalımbay
#Aboubakar
1 saat önce
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