Rıza Çalımbay'ı üzen gelişme: Fenerbahçe maçı öncesi ameliyat oldu

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan sağlık bilgilendirmesinde şu ifadelere yer verildi;

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan sağlık bilgilendirmesinde şu ifadelere yer verildi;

"Geçtiğimiz hafta içi gerçekleştirdiğimiz antrenmanda sol dizinden sakatlanan kalecimiz Djordje Nikolic’in yapılan kontrollerinde iç menisküs yırtığı tespit edilmişti. Sporcumuz, tedavi sürecini ülkesi Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ta sürdürmüş ve burada millî takım doktoru Dejan Aleksandric tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir.