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Rıza Çalımbay'ı üzen gelişme: Fenerbahçe maçı öncesi ameliyat oldu

Rıza Çalımbay'ı üzen gelişme: Fenerbahçe maçı öncesi ameliyat oldu

17:327/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Teknik direktör Rıza Çalımbay
Teknik direktör Rıza Çalımbay

Sivasspor, antrenmanda sakatlanan başarılı file bekçisi Djordje Nikolic’in Belgrad’ta başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

Sivasspor Kulübü, sol dizinden sakatlanan kaleci Djordje Nikolic’in Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ta başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.


Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan sağlık bilgilendirmesinde şu ifadelere yer verildi;

"Geçtiğimiz hafta içi gerçekleştirdiğimiz antrenmanda sol dizinden sakatlanan kalecimiz Djordje Nikolic’in yapılan kontrollerinde iç menisküs yırtığı tespit edilmişti. Sporcumuz, tedavi sürecini ülkesi Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ta sürdürmüş ve burada millî takım doktoru Dejan Aleksandric tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Kalecimiz Djordje Nikolic’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, rehabilitasyon sürecini en iyi şekilde tamamlayarak en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini temenni ediyoruz."


Sırp eldiven, bu sezon kırmızı-beyazlı formayla toplamda 15 maçta forma giydi.






#Sivasspor
#Fenerbahçe
#Sakatlık
#Djordje Nikolic

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