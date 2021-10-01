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Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'a karşı karnesi kötü

Beşiktaş’a konuk olacak olan Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı ekibe karşı kariyerinde 11 farklı takımla çıktığı 37 maçta sadece 7 galibiyet sevinci yaşadı.

Haber Merkezi İHA
Rıza Çalımbayın Beşiktaşa karşı karnesi kötü
Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, ligdeki son iki maçını kazandı.

Süper Lig’in 8. haftasında yarın Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor’da tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay’ın, rakibine karşı şansı tutmuyor. Çalımbay, kariyerinde 11 farklı takımın başında Beşiktaş’a karşı mücadele etti.

Deneyimli çalıştırıcı Göztepe, Denizli, Ankaragücü, Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor ile Beşiktaş’a karşı çıktığı 37 resmi maçın sadece 7’sini kazanabildi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar, Çalımbay’ın takımlarına karşı 20 galibiyet elde ederken, 10 maç ise beraberlikle sona erdi.

Çalımbay’ın 38. maçı

Deneyimli teknik direktör Çalımbay, yarın kariyerinde Beşiktaş’a karşı 38. randevusuna çıkacak. 9 puanla 11. sırada yer alan Sivasspor, 14 puanla 4. sırada olan Beşiktaş’ı mağlup edip, iki haftalık galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

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