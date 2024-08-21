|
Spor

Rizespor cephesinden Fenerbahçe'ye gözdağı

Çaykur Rizespor forması giyen David Akintola hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçı öncesinde gözdağı verdi. Akintola, Jose Mourinho ve İlhan Palut hakkında ise dikkat çeken tespitte bulundu.

17:51 - 21/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
David Akintola
David Akintola

Trendyol Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.


Mücadele 25 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.


Bugünkü gerçekleşen antrenman öncesi kanat oyuncusu David Akintola, Fenerbahçe maçına dair mesaj verdi.


Rizesporlu Akintola'nın açıklamaları şöyle;

“Nasıl bir rakibe karşı oynayacağımızı bizler biliyoruz. Türkiye’de ki en iyi takımlardan biriyle karşılaşacağız. Güzel bir takımları var ama bizde lige iyi başlangıç yaptık. Bu şekilde devam edeceğiz."

"Aynı zamanda evimizde oynamamız bizim için bir avantaj. Taraftarlarımızla birlikte güzel bir sonuç almak için elimizden geleni yapacağız. Bizim hazırlıklarımız hep aynı. Her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz."


"Bizim için en iyi hoca, İlhan hocamızdır. Tabi ki Mourinho ünlü bir hoca. Bizler için önemli olan şey hocamızın bize söyledikleridir. Taraftarlarımıza iyi bir maç izletmek istiyoruz. İyi bir futbol oynuyoruz. Bunu devam ettirerek bu maçı kazanmak istiyoruz."

"Bu sezon takımımız gayet iyi bir düzeyde. Yeni oyuncularda geldi. Onlarda takıma iyi bir katkıda bulunuyorlar. Bizler de bu sezon kendimizi geliştirmek istiyoruz. Umarım daha fazla asist ve gole katkıda bulunurum. Kendimden daha fazla ödün vermek istiyorum. Hazırlıklarımız iyi geçti. Hocamız da bana iyi bir destek ve güven veriyor. Ben bu sezonun başlaması için çok heyecanlıydım.”







#Çaykur Rizespor
#Fenerbahçe
#David Akintola
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?