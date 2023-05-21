Rizespor yeniden Süper Lig'de

Rizespor ligi ikinci sırada tamamladı.
Ligin 38. ve son haftasında Rizespor, evinde Altınordu'yu ağırladı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Karadeniz ekibi bu sonuçla Samsunspor'un ardından 1. Ligi ikinci sırada tamamlayarak adını Süper Lig'e yazdırdı. Altınrodu ise küme düştü.
Rizesporlu taraftarlar maçın son düdüğünün ardından sahaya girerek futbolcularla kutlama yaptı.
Çaykur Rizespor 7. kez Süper Lig'e yükseldi. Yeşil mavililer daha önce 1978-1979, 1984-1985, 1999-2000, 2002-2003, 2012-2013 ve 2017-2018'de bu başarıyı göstermişti.