Rizespor yeniden Süper Lig'de

Karadeniz ekibi bu sonuçla Samsunspor'un ardından 1. Ligi ikinci sırada tamamlayarak adını Süper Lig'e yazdırdı. Altınrodu ise küme düştü.

Çaykur Rizespor 7. kez Süper Lig'e yükseldi. Yeşil mavililer daha önce 1978-1979, 1984-1985, 1999-2000, 2002-2003, 2012-2013 ve 2017-2018'de bu başarıyı göstermişti.