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Spor

Rizespor yeniden Süper Lig'de

Teknik direktörlüğünü Bülent Korkmaz'ın yaptığı Çaykur Rizespor, bir sezonun ardından Süper Lig'e geri döndü.

17:45 . 21/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Rizespor ligi ikinci sırada tamamladı.

Rizespor ligi ikinci sırada tamamladı.

Ligin 38. ve son haftasında Rizespor, evinde Altınordu'yu ağırladı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.


Karadeniz ekibi bu sonuçla Samsunspor'un ardından 1. Ligi ikinci sırada tamamlayarak adını Süper Lig'e yazdırdı. Altınrodu ise küme düştü.


Rizesporlu taraftarlar maçın son düdüğünün ardından sahaya girerek futbolcularla kutlama yaptı.


Çaykur Rizespor 7. kez Süper Lig'e yükseldi. Yeşil mavililer daha önce 1978-1979, 1984-1985, 1999-2000, 2002-2003, 2012-2013 ve 2017-2018'de bu başarıyı göstermişti.













#1. Lig
#Rizespor
#Süper Lig
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