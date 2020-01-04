SÜPER LİG

Rizespor'da 3 futbolcu ile yollar ayrılıyor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Dimitrios Chatziisaias, Nill De Pauw ve Mostapha El Kabir'den kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

Haber Merkezi AA
İsmail Kartal yönetimindeki Rizespor, ligin ilk yarısını 20 puanla 12. sırada tamamladı.

İsmail Kartal yönetimindeki Rizespor, ligin ilk yarısını 20 puanla 12. sırada tamamladı.

Yeşil-mavili ekibin basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda iç ve dış transferde ikinci yarı çalışmalarına başladıklarını belirtti.

İç transferde önceliğin gönderilecek oyuncularda olduğuna değinen Bakır, "Dimitrios Chatziisaias, Nill De Pauw ve Mostapha El Kabir'in kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir. Bu oyuncular ikinci yarı kadromuzda yer almayacaktır. Ayrıca Yusuf Acer'in de kiraya verilmesine karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
İstiklal Marşı okununca penaltı atışları durd...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.