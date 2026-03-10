Yeni Şafak
Rodri'ye dikkat çeken ceza: Hakem hakkındaki sözleri pahalıya patladı

Rodri'ye dikkat çeken ceza: Hakem hakkındaki sözleri pahalıya patladı

10:4810/03/2026, Salı
G: 10/03/2026, Salı
AA
Rodri, bu sezon 24 maça çıktı ve 2 gol attı.
Rodri, bu sezon 24 maça çıktı ve 2 gol attı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Rodri'ye, hakem hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle 80 bin sterlin para cezası verildi.

Manchester City'nin yıldızı Rodri, hakem hakkındaki yorumları nedeniyle para cezası aldı.


İngiltere Futbol Federasyonu (FA), İspanyol futbolcunun 1 Şubat'ta 2-2 berabere kaldıkları Tottenham maçının ardından verdiği röportajda, "maç görevlisi ya da görevlilerinin dürüstlüğünü sorgulayan yorumlar yaparak uygunsuz bir şekilde davrandığını" kabul ettiğini açıkladı.


Karşılaşma sonrasında hakem Robert Jones'u "tarafsız olmamakla" suçlayan Rodri, "Çok fazla kazandığımızı ve insanların bizim kazanmamızı istemediğini biliyorum ama hakem tarafsız olmak zorunda" demişti.







