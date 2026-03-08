Maçta sıra dışı olay! Taraftar VAR'ın fişini çekti, hakem başka yönteme başvurdu

Almanya Bundesliga 2'de Preussen Münster - Hertha Berlin maçına, sahalarda eşi benzeri görülmemiş bir "sabotaj" damga vurdu. VAR monitörünün fişini çeken taraftar hakemi durdurmak istese de, Köln'den gelen ses maçı Hertha Berlin'e getirdi.
Almanya Bundesliga 2'de oynanan Preussen Munster - Hertha Berlin karşılaşmasında hakem, Hertha lehine penaltı pozisyonunun izlenmesi için VAR'a çağrıldı. Preussen Münster taraftarlarından biri, monitörün fişini çekti ve VAR'ı sabote etti.
Sistemin sabotaj nedeniyle devre dışı kalması üzerine hakem, Köln'deki VAR merkezine bağlandı. Ekranı göremeyen orta hakem, Köln'deki video yardımcı hakemlerin detaylı yönlendirmesi ve pozisyonun netliği üzerine penaltı kararını saha kenarından telsiz aracılığıyla verdi.
Topun başına geçen Fabian Reese, soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Hertha Berlin, maçı 2-1 galip tamamladı.