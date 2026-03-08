Yeni Şafak
Maçta sıra dışı olay! Taraftar VAR'ın fişini çekti, hakem başka yönteme başvurdu

18:088/03/2026, Pazar
G: 8/03/2026, Pazar
Yeni Şafak
Almanya Bundesliga 2'de Preussen Münster - Hertha Berlin maçına, sahalarda eşi benzeri görülmemiş bir "sabotaj" damga vurdu. VAR monitörünün fişini çeken taraftar hakemi durdurmak istese de, Köln'den gelen ses maçı Hertha Berlin'e getirdi.

Almanya Bundesliga 2'de oynanan Preussen Munster - Hertha Berlin karşılaşmasında hakem, Hertha lehine penaltı pozisyonunun izlenmesi için VAR'a çağrıldı. Preussen Münster taraftarlarından biri, monitörün fişini çekti ve VAR'ı sabote etti.

Sistemin sabotaj nedeniyle devre dışı kalması üzerine hakem, Köln'deki VAR merkezine bağlandı. Ekranı göremeyen orta hakem, Köln'deki video yardımcı hakemlerin detaylı yönlendirmesi ve pozisyonun netliği üzerine penaltı kararını saha kenarından telsiz aracılığıyla verdi.

Topun başına geçen Fabian Reese, soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Hertha Berlin, maçı 2-1 galip tamamladı.


Akaryakıt fiyatlarına indirim ya da zam var mı? Benzin ve motorine zam geliyor mu? 8 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları