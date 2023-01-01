Roma Fiorentina'yı Dybala'nın golleriyle devirdi

Serie A'da Roma, Olimpiyat Stadı'nda Fiorentina'yı ağırladı. 40. ve 82. dakikada golcüsü Paulo Dybala ile bulduğu gollerle sahadan galip ayrıldı. Hafta içi Genoa ile oynanan kupa maçında da golünü atan Arjantinli golcünün yakaladığı form durumu gözlerden kaçmıyor.