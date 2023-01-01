Roma Fiorentina'yı Dybala'nın golleriyle devirdi

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Paulo Dybala bu sezon Başkent ekibiyle çıktığı 16 maçta 10 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Serie A'da Roma, Olimpiyat Stadı'nda Fiorentina'yı ağırladı. 40. ve 82. dakikada golcüsü Paulo Dybala ile bulduğu gollerle sahadan galip ayrıldı. Hafta içi Genoa ile oynanan kupa maçında da golünü atan Arjantinli golcünün yakaladığı form durumu gözlerden kaçmıyor.
Roma'daki milli futbolcumuz Zeki Çelik, ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika boyunca sahada kaldı. Fiorentina'yı 2-0 yenen Roma, puanını 34 yaptı ve puan tablosunda 7. sıraya yerleşti. Haftayı puansız kapatan Fiorentina ise 23 puanla 10. sırada kaldı.